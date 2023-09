Mario no ha entendido lo que sucede: Ebrard

Ciudad de México.- Luego de que Mario Delgado dijo sentirse "feliz" porque Marcelo Ebrard no abandonará el partido, el ex aspirante presidencial le respondió que Morena aún no responde a su impugnación, lo que parece demostrar que el dirigente del partido no entiende lo que sucede.

El lunes, el excanciller anunció la creación de una asociación civil para promover sus ideales e insistió en que tomará una decisión sobre su salida de Morena hasta que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido resuelva su queja sobre irregularidades en el proceso interno.

"Lo que entendimos de su mensaje de ayer es que va a continuar en Morena, cosa que nos pone muy felices, y felicitamos a Marcelo por esta decisión, que siga contribuyendo de manera tan importante a este proyecto de transformación", afirmó el dirigente morenista en conferencia de prensa.

De inmediato, en sus redes sociales, Ebrard le respondió: "Le recuerdo a Mario Delgado que Morena no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta, la respuesta será decisiva para nosotros. Veo que no ha entendido lo que sucede".

Sin corrientes ni asociaciones

Delgado aseguró que Ebrard tiene derecho a tener una asociación civil, la cual llamará "El Camino de México"; sin embargo, le advirtió que los estatutos establecen que en el partido no hay corrientes, grupos o asociaciones para negociar candidaturas u otros asuntos políticos.

"Tiene todo su derecho a organizarse, a tener esta asociación civil, obviamente como lo establecen los estatutos de Morena: no hay corrientes aquí, no hay ningún tipo de afiliación corporativa ni puede representar ninguna asociación o ninguna organización de ningún tipo de corriente o de privilegios o de cuotas, aquí todo se decide por encuestas y por tómbola.

"Entonces él conoce los estatutos de Morena y las personas que lo acompañan ahora muchos son simpatizantes o militantes de Morena, y saben que no hay corrientes, pero es una gran noticia para el movimiento que Marcelo continúe con nosotros, hay mucho por hacer, es el inicio de un proceso histórico y estamos seguros de que Marcelo seguirá contribuyendo de manera definitiva", indicó.

Ante el cuestionamiento sobre si la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe informar si admite o no la queja de Ebrard, Delgado aseguró que pidió a ese órgano interno una revisión a fondo.

"Nosotros pedimos que se hiciera una revisión a fondo, que se fuera hasta las últimas consecuencias, que no fuera una revisión que dejara ahí cabos sueltos, sino que se atienda con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y es lo que está haciendo la Comisión", añadió.

El dirigente morenista confió en que los diputados que están con Ebrard asuman su responsabilidad en la Cámara de Diputados en el momento de aprobar el Presupuesto u otras leyes.

"Respecto de los diputados que participan con él, no están con él para hacer algún tipo de chantaje, sólo coincidieron con él en su propuesta que hizo en el proceso interno.

"Son diputados del movimiento y siempre han actuado conforme a los principios y valores de Morena y siempre también ayudando al Presidente de la República en sus iniciativas, en el Presupuesto, nunca hemos tenido ningún diputado atendiendo a otro interés, que vaya en contra del Presidente, estoy seguro que eso no va a cambiar", agregó.