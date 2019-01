Marchan por la paz en Cuernavaca

Ciudad de México.- Alrededor de una veintena de personas marcharon por la paz esta mañana en Cuernavaca, Morelos.

"No es normal vivir así, que diario hay secuestros, diario hay balaceras, diario hay alertas Ámber, hay desaparecidos, que si piden piso, ya no podemos estar así, ya no podemos vivir así", reprochó la ciudadana Paola García.

"Estamos todos unidos por el bienestar de nuestro Estado, por nuestras familias, por que regrese el turismo a Morelos, si realmente quieren que sea Morelos el anfitrión del mundo, nos tienen que escuchar como ciudadanía".

Aseguró que se hizo una carta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga en favor de la seguridad de la entidad.

Explicó que la manifestación surgió en redes sociales convocada por ciudadanos preocupados por la inseguridad.

"Es una marcha por la paz, por la inseguridad que estamos viviendo en el Estado, es un movimiento 100 por ciento ciudadano", comentó.

Los manifestantes, vestidos de blanco, marcharon aproximadamente un kilómetro, desde el Chapitel del Calvario hasta Plaza de Armas, en la capital morelense.