Marchan estudiantes a Embajada de EU

Agencia Reforma | Los jóvenes avanzan con mantas y banderas que piden el 'Alto al genocidio en Palestina', 'Palestina libre', 'No es guerra es genocidio'

Ciudad de México.- Unos 200 estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez marcharon de la Estela de Luz a la Embajada de Estados Unidos para denunciar el genocidio que ejecuta Israel contra Palestina en represalia por los ataques del grupo paramilitar Hamas. Los jóvenes avanzan con mantas y banderas que piden el "Alto al genocidio en Palestina", "Palestina libre", "No es guerra es genocidio", "Hasta la victoria siempre", con una bandera gigante de ese país y un camión desde donde lanzan arengas contra Israel y Estados Unidos, que es su principal apoyo. "Queremos denunciar el genocidio contra el pueblo palestino, el genocidio que se está llevando a cabo contra miles de palestinos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, y que los medios internacionales, locales y las autoridades no hacen nada para detener este genocidio. ¡Que viva la Palestina ! ¡¡Palestina libre! ¿Qué queremos los estudiantes? ¡Palestina libre!", exclamó uno de los oradores. Un kilómetro más adelante sobre Paseo de la Reforma, afuera de la Embajada de Estados Unidos, la Policía cerró la circulación sobre la lateral con vallas de fierro, y simpatizantes el senador Félix Salgado Macedonio montan en un campamento en apoyo, aseguran, de su reelección y de qué sea sea el próximo Gobernador de Guerrero.