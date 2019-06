Marchan en Cuernavaca para pedir paz

Cuernavaca.- Habitantes de Cuernavaca, en su mayoría feligreses de la Iglesia Católica, marcharon este sábado para pedir paz en la capital de Morelos.



Como se anunció desde hace una semana, esta quinta manifestación fue encabezada por el obispo Ramón Castro, en ausencia del gobernador Cuauhtémoc Blanco, quien declinó participar un día antes por presuntas amenazas.



Los manifestantes ataviados de blanco se desplegaron alrededor de las 9:00 horas desde la Parroquia de Tlaltenango hasta la Catedral de Cuernavaca, con una caminata en la que dominó el silencio, entre momentos de oraciones y cantos religiosos.



Durante el trayecto, algunas personas reclamaron con micrófono en mano las muertes de familiares a manos de la violencia homicida en la ciudad.



Al llegar a la explanada de la Catedral, el Obispo Ramón Castro inició una misa y agradeció la asistencia de quienes, dijo, no necesariamente profesan esa religión.



"Que bello tener tanto joven entre nosotros que está interesado en la paz y en un cambio de la sociedad", expuso.



"Alguien podrá preguntarse ¿Por qué la Iglesia organiza una realidad como esta? La pastoral de la Iglesia no puede prescindir del contexto histórico de donde viven sus miembros, el dinamismo de la vida social, política y económica, y cultural, representa los desafíos que tiene la misión de la Iglesia que es considerar el reino, un reino de paz, justicia, amor.



"Por eso ante una aterradora y amenazadora realidad, ante un ambiente de violencia que azota al pueblo de Dios, sea en México que en Morelos, no podemos cerrar los ojos, y no puede pasar como algo desapercibido".



En su mensaje, el líder de la Diócesis de Cuernavaca también enfatizó que el dolor y miedo no debe ser un factor para que las personas dejen de exigir un País más seguro, y con menos impunidad en los procesos de justicia.



Hasta después de las 12:00 horas, la organización religiosa continuaba su movimiento dentro de las inmediaciones de la Catedral.



Por los altos índices que presenta en diversos delitos, Morelos será una de las primeras entidades que recibirá el apoyo de la Guardia Nacional, nuevo cuerpo policiaco federal.