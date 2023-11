Marchan en Chilpancingo por agresión a periodistas

Chilpancingo, México.- Con consignas de "no se mata la verdad matando a periodistas", un nutrido grupo de reporteros protestaron en Chilpancingo, Guerrero, para exigir justicia por el ataque armado contra cuatro comunicadores perpetrado la tarde del 28 de noviembre.

En la agresión, cometida después de que los comunicadores cubrieran el homicidio de un operador de transporte, resultaron heridos, Víctor Mateo, Óscar Guerrero y Jesús de la Cruz Nava, estos últimos están fuera de peligro.

En el caso de Héctor Camacho, resultó ileso en el ataque.

Víctor Mateo quien labora en el Diario de Guerrero y la agencia Quadratín, permanece grave y se prevé que se le realice una cirugía en la mandíbula donde tiene una herida de bala.

Óscar Guerrero Ramírez, fotorreportero del portal Primer Plano y Cromática, está fuera de peligro, pero tiene alojadas dos esquirlas de bala en el hombro izquierdo.

"Tengo una bala alojada, pero me dicen los médicos que no me la pueden sacar y dicen que no tengo peligro", dijo vía telefónica Jesús de la Cruz quien este miércoles fue dado de alta.

El fotorreportero de Reporte Noticias Guerrero, De la Cruz, habló por teléfono durante el mitin que los periodistas realizaron afuera del Palacio de Gobierno para exigir a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda castigo a los responsables del ataque contra los comunicadores.

"Dios me dio otra oportunidad", dijo Jesús de la Cruz durante la conversación telefónica en el mitin.

Por su parte, Abel Miranda, líder de la delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores (SNRP) exigió que la Fiscalía General del Estado (FGE) realice las investigaciones.

La marcha de los reporteros y reporteras empezó con una protesta en el Ayuntamiento de Chilpancingo y después se dirigieron a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR), donde un agente le quitó el celular a uno de los manifestantes que grababa la protesta.