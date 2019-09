Marchan en CDMX contra políticas de López Obrador

Ciudad de México— Ciudadanos marchan del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución en contra de las políticas de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco de su Primer Informe.

Al grito de "Fuera AMLO", "Informe tramposo" y "México, México, México", la multitud avanza por Paseo de la Reforma.

"Nada que presumir: no hay seguridad, no hay aeropuerto, no hay medicinas", se lee en una manta que enlista más de 15 puntos.

Aunque muchos aseguran ser ciudadanos sin afiliaciones, en la manifestación se encuentran organizaciones como Chalecos México, ProNAIM y Futuro 21.

"Tenemos que defender las instituciones, tenemos que defender la democracia", afirmó una de las asistentes.

La movilización fue convocada por la organización Chalecos México, quienes también hicieron un llamado a protestar en 30 ciudades.

Desde las 11:00 horas (tiempo del centro de México) el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza una ceremonia en Palacio Nacional con motivo de su primer Informe de Gobierno ante integrantes de los tres Poderes de la Unión, Gobiernos estatales e invitados especiales.