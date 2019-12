Marchan en 18 estados contra AMLO

Ciudad de México.- Ciudadanos de al menos 18 entidades del país se sumaron a la convocatoria nacional en rechazo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cumplió este domingo un año en el cargo.



En Hermosillo, Sonora, la manifestación no sólo fue contra el presidente sino que también se lanzaron consignas en rechazo a la despenalización del aborto, a la "ideología de género" y al asilo político otorgado al expresidente de Bolivia, Evo Morales.



Decenas de manifestantes se congregaron al exterior del Poder Judicial del Estado, donde pidieron un alto a la inseguridad.



Uno de los líderes de la manifestación pidió a los asistentes invitar a más personas para futuras movilizaciones, pues consideró que el Presidente no tiene contrapesos.



En la ciudad de Querétaro, cientos de personas participaron en la marcha que partió de la Alameda Hidalgo y que recorrió calles del Centro Histórico.



En la movilización participaron los diputados federales del PAN, Felipe Macías y Ana Paola Birlain.



En Cuernavaca, Morelos, la marcha fue para exigir paz y la salida del Presidente López Obrador y del Gobernador Cuauhtémoc Blanco.



Durante el recorrido desde la Glorieta de Tlaltenango hasta el centro de la ciudad los inconformes clamaron "¡Fuera López!", "¡Fuera Cuauhtémoc!" y "¡Seguridad, seguridad!".



En la ciudad de Aguascalientes, ciudadanos marcharon hasta la Plaza Patria y gritaron consignas como "¡Mesías bananero y el pueblo sin dinero!", "¡Morena, Morena, te queremos fuera!", "¡No son esperanza, son la misma transa!" y "¡Apenas un año y ya se nota el daño!".



En la ciudad de San Luis Potosí, en la marcha convocada por Chalecos Mx exigió buen Gobierno para todos y la salida de Evo Morales del País.



En Ciudad Victoria, Tamaulipas, el movimiento antorchista acompañado por cientos de colonos y una banda de guerra exigieron un alto a los recortes al campo y la educación, además de que demandaron obras y servicios para las colonias pobres.



En Tampico, trabajadores de la salud se manifestaron en la Plaza de Armas contra los recortes del Gobierno federal a ese sector.



"La salud se respeta", "Médicos, pacientes, víctimas del sistema federal", "Exigimos tratamientos para cáncer" y "La salud no es negocio, no al recorte", gritaron.



En la capital de Puebla, la marcha estuvo encabezada por militantes del PAN en la que convocaron a un paro nacional para el 24 de febrero.



"AMLO te vas o paro nacional", "No eres dueño de los órganos autónomos" y "A mano alzada, queremos que se vaya" fueron algunas de las frases que expresaron.



En el puerto de Veracruz alrededor de 300 personas protestaron con una marcha desde la Plaza de la Soberanía hasta el Hemiciclo de los Niños Héroes.



"AMLO no eres digno de ser presidente, proteges criminales" y "A los mexicanos no nos compras con tus dádivas" señalaron a través de pancartas.



En Morelia, Michoacán, habitantes marcharon hasta la Plaza Melchor Ocampo y gritaron "¡Ya no hay guarderías, ni Seguro Popular!".



Frente al Palacio de Gobierno de Zacatecas, un reducido grupo de manifestantes lanzó consignas como "Fue un error votar por Obrador", "No más muertes" y "Fuera AMLO".



En Torreón, Coahuila, alrededor de cien personas se congregaron en Plaza Mayor en contra de las decisiones del Gobierno federal.



En la ciudad de Colima, los manifestantes calificaron al Presidente como un hombre obsesionado por el poder que ha llegado para romper el Estado de Derecho al imponer su voluntad y no respetar a las instituciones.



En Los Mochis, Sinaloa, alrededor de medio centenar de personas marcharon del Parque Carranza hasta la Plazuela 27 de Septiembre.



En otras ciudades como Cancún, Quintana Roo; Mérida, Yucatán; Guadalajara, Jalisco; León, Guanajuato, y Monterrey, Nuevo León, también hubo movilizaciones.