Marchan de Acapulco a Palacio por auxilio

Acapulco, Guerrero.- Una caravana de comerciantes y pobladores afectados por el huracán “Otis”, llegarán hoy a Palacio Nacional para exigir más apoyos para enfrentar la crisis.

El grupo de manifestantes salió ayer por la mañana desde el Asta Bandera de Acapulco, recorrieron la Glorieta de la Diana, realizaron una primera parada en Chilpancingo y anoche arribaron en sus vehículos a Cuernavaca.

De acuerdo a su logística, hoy estarán a las 10:00 horas protestando en el Zócalo y mañana martes extenderán sus protestas al Senado y Cámara de Diputados, donde iniciará la sesión para discutir en el Pleno del dictamen del Presupuesto de Egresos para 2024.

“Perdí la casa y el negocio, y me dicen Servidores de la Nación que solo pueden censarme un local, porque si no vas a salir duplicado y no me van a dar apoyo, eso no se vale”, dijo una locataria del mercado de artesanías ‘La Diana’.

“En todas las tragedias ha habido la presencia del presidente, han caminado, pero este no le interesa Acapulco, todos sus intereses los tiene en la Riviera Maya”, acusó otro comerciante, quien se identificó como Felipe.

Un manifestante más aseguró que la Federación debería destinar al menos 300 mil millones de pesos y no 61 mil millones de pesos como se informó.