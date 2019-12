Marchan contra López Obrador en CDMX

Ciudad de México.- Ciudadanos marchan en rechazo a las políticas aplicadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el marco del informe con motivo de su primer año de Gobierno.

Al grito de "México sí, López no", simpatizantes y militantes del PAN y PRD, quienes avanzaron sobre Paseo de la Reforma, llegaron al Monumento a la Revolución, tras iniciar la caminata en el Ángel de la Independencia.

Aunque caminaron en la misma marcha, panistas y perredistas no se han mezclado y lo hacen por bloques.

Aturidades informaron que alrededor de 5 mil hombres y mujeres acuden a la mafestación, quienes atendieron la sugerencia panista de vestir de blanco, y llevaron un ataúd negro de cartón, con un moño y la leyenda "Seguro Popular & Tratamientos contra el Cáncer", así como una pancarta que reza "Todos somo Lebarón".

Después de este bloque, van perredistas que llevan como distintivo pañoletas amarillas, algunos integrantes de este grupo llegaron procedentes de Michoacán, Estado gobernado por el perredista Silvano Aureoles.

A su paso, los manifestantes ensayaron distintas consignas como "México sí, AMLO no", "seguridad, productividad, México", "Fuera AMLO", "Fuera Evo" y "Ni chairos ni fifís, no dividas al país", entre otras.

"AMLO, renuncia. Te quedó grande la silla presidencial", se lee en una de las mantas que portan los inconformes.

"Ya basta. Exigimos un Gobierno que no se rinda ante la delincuencia", dice otra.

Los inconformes fueron convocados por agrupaciones como Chalecos México, Voces del Contrapeso, ProNAIM, Futuro 21, México Convoca, Paz y Justicia, así como La Agrupación de Rescatistas de Azcapotzalco.

El activista Julian LeBarón, quien convocó a la marcha, arribó al Ángel de la Independencia para exigir justicia por el asesinato de nueve integrantes de su familia.

El dirigente de Partido Acción Nacional, Marko Cortés, y el militante Santiago Creel también están presentes en la manifestación.