Marchan contra López Obrador en CDMX

Ciudad de México.- Organizaciones marchan en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Paseo de la Reforma al grito de "iFuera López Obrador, fuera, fuera!".

Los ciudadanos que participan en la protesta lucen mantas con mensajes que dicen "discrepar del presidente no es un crimen, es un derecho", "deja de mentir y empieza escuchar", "ya basta AMLO", "legisladores de Morena y oposición son unos serviles vendidos".

El contingente, conformado en su mayoría por adultos y jóvenes, avanza expresando consignas como: "iAtención, atención, ya volvimos a salir! iMexicanos es la hora de lucha! iCiudadanos no se hagan de la vista gorda, volteen a la historia reciente de países como Venezuela donde la corrupción y el narcotráfico han tomado el control, no debemos permitir que eso pase en México".

Julio Juárez, ciudadano de la Alcaldía Gustavo A. Madero, decidió participar en la marcha porque se dice cansado de la violencia.

"Que cumpla el presidente con su dicho en campaña de que iba a terminar la violencia, la corrupción y la pobreza", afirmó.

Beatriz López, vecina de la Alcaldía Iztacalco, demandó al Presidente que deje de usar a los militares como "carne de cañón".

"Desde el principio, el presidente está violando el Estado de derecho, viendo por sus propios intereses. México es un gran país y no quiero que se vuelva socialista. El Ejército no debe ser usado como carne de cañón, es una de las instituciones más valiosas y el presidente manda a los militares desarmados a los operativos, sin estrategia, ya basta de masacres. Yo no quiero un soldado más muerto en el país", agregó Beatriz.

Una manta en la que se lee la frase "México #ElPoderSomosTodos" luce al frente de la movilización convocada por más de 40 organizaciones civiles que se han pronunciado en contra de la política gubernamental del presidente López Obrador.

A través de un altavoz, un representante de la movilización asegura que lo que ocurrió en Sinaloa ya no pasará.

La aseveración es respaldada por quienes participan en la movilización con el grito de "Ya no pasará", "no más Culiacán", "no más Sinaloa".

A través de un comunicado de prensa distribuido por la organizaciones, expresan su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y exigen la renuncia de Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad.

Los manifestantes se encuentran frente al Senado, donde se prevé que harán una pausa con la expectativa de que un representante del Poder Legislativo reciba su demanda.

Se prevé que la movilización llegue hasta la Torre del Caballito.