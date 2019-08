Marchan a favor de La Luz del Mundo en Guadalajara

Jóvenes fieles de La Luz del Mundo marcharon en Guadalajara para profesar su fe y convencer a más personas de que se unan a su iglesia.

La caminata formó parte de las actividades de la Santa Convocación, una ceremonia anual que organiza la institución y que atrae a miles de creyentes de diferentes partes del mundo a la Santa Sede en la Colonia Hermosa Provincia, en Jalisco.

De acuerdo con elementos de Protección Civil presentes en la caminata, se reunieron al menos 100 mil personas, quienes salieron en dos contingentes desde el Centro de Guadalajara y desde el Parque Revolución, para caminar sobre Avenida Vallarta hasta la glorieta Minerva.

"El propósito es motivar a los jóvenes que no son parte de la Iglesia para que conozcan sobre nuestra expresión de fe; se puede llevar una vida feliz siendo religioso, sin caer en los excesos", explicó Silem García Peña, vocero de la Iglesia.

Para los religiosos, los jóvenes son un sector importante ya que representan más de la mitad de los integrantes. A nivel mundial existen 5 millones de fieles de La Luz del Mundo y el 64 por ciento son menores de 30 años, de acuerdo con García Peña.

El contingente llegó a las 14:00 horas a la Glorieta Minerva y se mantuvieron en orden a lo largo de la Avenida Vallarta donde rezaron, cantaron y convivieron.

A propósito de los ataques de discriminación en su contra, el vocero aclaró que se han registrado dos ataques a los autobuses de fieles que han llegado a la ciudad de Guadalajara, pero los han catalogado como actos aislados.

"Nosotros no queremos decir que haya algo en contra de los fieles de la iglesia, quizá fueron casos aislados, así lo queremos dejar, pero sí hay algunos casos de discriminación por motivos de religión.

"Aquí la idea es hacer un llamado a la ciudadanía para que se tenga un respeto a todas las profesiones de fe", agregó.

Tanto fieles como autoridades religiosas de dicha Iglesia defienden la inocencia de su líder religioso Naasón Joaquín García, quién fue aprehendido en California, Estados Unidos, bajo cargos como prostitución infantil y violación.

"Es una situación de argumentos, del uso de la razón no por fanatismo religioso. Estamos hablando del uso de la razón porque nosotros lo conocemos, hemos convivido con él porque conocemos la calidad humana que él tiene", defendió el representante de la Iglesia.