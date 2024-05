Marcha la CNTE al Zócalo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que lleva 17 días en paro, marchó hacia el Zócalo de la Ciudad de México para exigir aumento salarial y que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla su promesa de derogar la reforma educativa de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Cientos de maestros se movilizaron esta mañana del Metro Normal al Zócalo, unos 4 kilómetros, con las consignas: "¡El paro es culpa del Estado!" y "¡AMLO decía que todo cambiaría; mentira, la misma porquería!".

Los docentes, quienes planean seguir en plantón por lo menos hasta el 4 de junio cuando el Presidente ha dicho que los podría recibir, insisten en su aumento del 100 por ciento salarial, a pesar de que les dieron el 10 por ciento y luego el 13.

Del mismo modo, demandan la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), un sistema creado por el Gobierno de López Obrador para dejar al magisterio en un régimen laboral de excepción parecido al de Peña Nieto.

"El planteamiento es e incluso el Presidente Obrador mencionó que podría mandar una iniciativa de ley para eliminar el Usicamm, aunque no se resuelva en esta etapa porque ya no hay cámaras pero que se quite el estado de excepción, que dice que no existe, pero ahí está", dijo Gonzalo Martínez Villagrán, ex secretario de la Sección 9 de la CNTE, de la Ciudad de México.

La Usicamm, con lo relacionado a la admisión, promoción y reconocimiento magisterial, es una ley secundaria creada por Morena que impide a los maestros cambiar de centro de trabajo y los ascensos, acusa la CNTE.

El gremio también exige la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para que puedan recibir su pensión completa.

Martínez Villagrán dijo que aún insisten en el aumento salarial ya que el 13 por ciento que hace unos días les dieron -superior al 10 que había anunciado López Obrador- fue a partir del "acomodo de los porcentajes".

"Pero se traduce en 65 pesos diarios, que es insuficiente", aseguró.