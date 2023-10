Marcha de PJ es por privilegios, da pena ajena: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la marcha nacional convocada por trabajadores del Poder Judicial es para defender privilegios y da "pena ajena".

"Imagínense, una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena. Además, mintiendo, aquí hemos dicho, no se les van a quitar salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les va a quitar prestaciones, nada", expuso en conferencia mañanera.

El Mandatario insistió que se busca quitar privilegios sólo a "los de arriba", pues se está aplicando la política de austeridad republicana.

"Los Ministros de la Corte, hay que entenderlos, cómo no van a estar inconformes si no quieren perder sus privilegios, pero no aceptan que el presupuesto es dinero del pueblo y tenemos que distribuirlo con justicia y con equidad, que no puede ser que el dinero del pueblo beneficie más a una minoría", sostuvo.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) convocaron a una marcha nacional para el próximo domingo, en protesta por la extinción de los fideicomisos, aprobada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

La manifestación partirá a las 11:00 horas del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México, de acuerdo con la convocatoria que circula entre los servidores públicos.

La invitación surgió de manera espontánea entre los funcionarios y no tiene un grupo de organizadores identificado.