Marcelo demostró ser responsable y consecuente: AMLO

Culiacán, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Marcelo Ebrard demostró ser responsable y consecuente tras su decisión de no abandonar Morena y seguir militando en la Cuarta Transformación.

"Todo muy bien, celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. En esto siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, es un postulado, no es (la política) una actividad lucrativa. Si no se le tiene amor al pueblo no se es político, el corrupto no es político, el racista no es político, el clasista no es político", comentó López Obrador en conferencia.

Dos meses después de perder la encuesta para definir al candidato presidencial de Morena y descalificar el proceso, Marcelo Ebrard pactó continuar en ese partido a cambio de candidaturas y espacios de colaboración en la campaña de Claudia Sheinbaum y en la dirigencia nacional.

Fue un acuerdo directo con la aspirante presidencial, formalizado después de dos encuentros, y en el que se promete una investigación sobre las "prácticas indebidas" registradas en la interna morenista y sanción a los responsables.

Ebrard reivindicó el segundo lugar que obtuvo en la contienda interna por la candidatura presidencial de Morena y demandó recibir ese trato.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal aclaró que él ya entregó el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, luego de los señalamientos respecto a que él es quien sigue tomando las decisiones dentro del partido.

"Me da mucho gusto de que se estén llevando a cabo bien las cosas en todos los partidos. Lo que tiene que ver con Morena, que es el que ha estado resolviendo, todo ha salido muy bien.

"Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto. Pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente. No tengo un doble discurso, una doble moral, no soy hipócrita", expresó.

López Obrador reiteró que Sheinbaum es una mujer preparada, la cual le ayudó mucho cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

"Y estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia heinbaum, que es una mujer excepcional, preparada. Yo tengo Licenciatura, ella tiene Doctorado, es investigadora -creo que del SNI- de primera. Yo la invité porque no la conocía y me ayudó muchísimo.

"Cuando fui Jefe de Gobierno y ella Secretaria de Medio Ambiente sólo dos días hubo contingencia. Me ayudó con los segundos pisos, ella inició con la separación de la basura... ella es muy preparada y honesta", agregó.