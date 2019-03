Mantiene Monreal plan contra comisiones

Las reformas para regular comisiones bancarias seguirán en negociación con los representantes del sector, aseguró el senador de Morena Ricardo Monreal.

Pese a que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ayer se pronunció por la autorregulación de los bancos y ofreció que él no promovería alguna reforma, el coordinador de los senadores de Morena dijo que ha avanzado mucho para elaborar una propuesta legislativa y que tenga consenso con los banqueros.

"Ese trabajo va a continuar", indicó.

"Tengo reuniones frecuentes con la Comisión Nacional Bancaria, con Banco de México, con la Condusef, con Hacienda, con la Comisión y con todos. Espero esta semana avanzar mucho", señaló el legislador.

Monreal destacó que mientras el Presidente López Obrador hace su trabajo, los senadores hacen el suyo para llegar a un acuerdo en torno a las comisiones.

"Él hace su trabajo y nosotros el nuestro. Lo hacemos con mucho respeto para él. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, nada más", mencionó.

Destacó que desconocía si el Presidente sabe del trabajo de acercamiento que se ha hecho con los representantes del sector para integrar una propuesta de reforma.

"Nosotros lo vamos a respetar a él, en el Legislativo estamos trabajando", remarcó.

También dijo que con los diferentes representantes del sector hay buena relación y hay armonía en el trato.

Indicó que se está haciendo la redacción de la propuesta, por lo que ni siquiera es un tema que esté en discusión en las comisiones de trabajo.

"Estamos elaborando un proyecto, donde hay más de 30 artículos a modificar de distintas leyes, y queremos llegar a un consenso con ellos".

"Todavía no se ha incluso enviado a las comisiones, donde se va a discutir de manera plural, si se aprueba o no, pero hay voluntad.

"Yo he observado voluntad de todas las partes para llegar a un buen acuerdo", declaró en entrevista, al término del evento Escuela de Políticos.

Resaltó que hay la voluntad de un acuerdo para regular las comisiones bancarias, por lo que, consideró, sí se puede lograr.

Ricardo Monreal también mencionó que las nuevas ternas para integrar la Comisión Reguladora de Energía no han sido enviadas aún por el Ejecutivo federal.

Mencionó que tiene acuerdo con los grupos parlamentarios para acelerar el análisis de las ternas, a fin de que se avalen la próxima semana.

Dijo que el próximo jueves podrían llevarse al Pleno las propuestas y que es posible que se repitan algunos nombres.

"No sabemos qué decida el Ejecutivo Federal, estamos esperándolo, pero lo lógico sería que los que obtuvieron la calificación más alta repitieran, y que los que no tuvieron calificación los sustituyeran.



"Eso es lo que me parece que sería lo lógico, pero no sabemos hasta este momento cuáles son las nuevas propuestas que nos enviarán", indicó.