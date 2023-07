Mantiene MC posibilidad de alianza

Ciudad de México.- Movimiento Ciudadano no canceló la posibilidad de ir en alianza en las elecciones presidenciales de 2024.

Durante su Consejo Nacional acordaron, a propuesta del dirigente nacional del partido, Dante Delgado, la instalación de una mesa de diálogo en la que participarán presidenciables, coordinadores parlamentarios e integrantes de la dirigencia nacional del partido.

En ella, discutirán la posición del partido rumbo a las elecciones de 2024 que, hasta ahora, ha sido ir solos al proceso electoral, lo que ha generado voces al interior del partido, como las del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, a favor de las alianzas.

Ambos personajes fueron los grandes ausentes en el Consejo Nacional de este viernes.

La creación de la mesa de diálogo llevó al partido a posponer para septiembre, es decir, cuando concluya el diálogo al interior de dicho organismo partidario, la determinación del mecanismo para la elección del abanderado presidencial para 2024 que, de acuerdo con fuentes emecistas, se llevaría a cabo este viernes.

"Acordamos que el 29 de septiembre realizaremos una coordinadora en la que habrán de aprobarse los términos y formas en que se va a realizar el registro de aspirantes a todos esos cargos y la publicación de la convocatoria correspondiente", informó.

A propuesta de Delgado, la mesa estará coordinada por el senador jalisciense Clemente Castañeda, quien recientemente declaró que si la abanderada presidencial del frente opositor era Xóchitl Gálvez, Movimiento Ciudadano estaba obligado a abrir el debate respecto a su posición política.

También serán parte de ella el gobernador de Nuevo León, Samuel García, el coordinador en San Lázaro, Jorge Álvarez Máynez y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, a quien hace unos días Dante Delgado destapó como presidenciables.

Asimismo, la presidenta del Consejo Ciudadano, la senadora Verónica Delgadillo y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, quien aspira a suceder a Enrique Alfaro.

"El diálogo incluye que se tendrá que llevar adelante puntos de vista de todos los actores que estaremos presentes ahí", dijo.

Cuestionado sobre si está sepultada la posibilidad de una alianza, señaló que el acuerdo de diciembre del año pasado, de ir solos a los procesos electorales de 2023 y 2024, no elimina la posibilidad de abrir mecanismos de diálogo.

"No se trata de sepultar o no, les recuerdo que la Convención Nacional Democrática, que es el máximo órgano de decisión, acordó que fuéramos solos, eso no quiere decir que no tengamos mecanismos que permitan llevar adelante ejercicios de diálogo permanente con todos", señaló.

El líder emecista rechazó que haya una ruptura al interior del partido. Sólo hay diferentes puntos de vista, dijo.

"Movimiento Ciudadano no declara que hay unidad, demuestra en sus resoluciones que la hay", sostuvo.

De acuerdo con asistentes al Consejo Nacional, la estrategia planteada por Delgado tiene como objetivo sentar a la mesa al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien luego de pronunciarse a favor de la unificación de la oposición en un frente común, informó que no buscaría la candidatura presidencial de MC y anunció su retiro de la política.

Lo anterior porque será uno de sus afines, el senador Clemente Castañeda el encargado de invitarlo, y por la promesa de diálogo con aquellos que se han manifestado a favor de la alianza.

Las fuentes indicaron que Dante Delgado les mostró encuestas realizadas por el partido que lo colocan como la segunda fuerza política del país, por encima de Va por México.

Las fuentes indicaron que según los datos del dirigente, un amplio sector de la ciudadanía estaba en contra de que MC se aliara con la oposición.

No obstante, indicaron, los sondeos fueron levantadas antes de la irrupción de Xóchitl Gálvez como aspirante presidencial.