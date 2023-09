Mantener respeto a la soberanía, plantea Embajador de EU

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, propuso mantener la relación bilateral en la ruta del respeto mutuo, a la soberanía y valorando la grandeza de la democracia.

En el Senado de la República, el diplomático dirigió un mensaje alusivo al bicentenario del establecimiento de relaciones entre México y la Unión Americana.

PUBLICIDAD

"Celebrar esta historia es importante porque nos recuerda de dónde hemos venido, en dónde estamos y, reflexionando en el momento hasta en la política de los Estados Unidos y México, allá la política es difícil, que el camino adelante, vamos a crear un camino muy bueno", dijo.

"Pero eso lo vamos a hallar bajo los valores del respeto mutuo, el respeto a la soberanía y entendiendo la grandeza de la democracia en el pueblo de los Estados Unidos y en el pueblo de México".

En opinión de Salazar, la relación bilateral pasa por una etapa de transformación.

"Estamos en un tiempo de transformación, un tiempo de transformar las relaciones entre Estados Unidos y México, a lo mejor", aseguró.

El Embajador consideró que no es pertinente que las naciones se pierdan en la historia.

"La historia se tiene que reconocer, porque es la historia que no se debería de olvidar, pero no nos deberíamos tampoco perder en esa historia. Pero sabemos desde que la guerra entre Estados Unidos y México concluyó en 1848, que por 99 años no vino un Presidente de los Estados Unidos a México, por 99 años; de 1848 de ese siglo, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó el Presidente Truman aquí, al Parque Chapultepec, no había venido un Presidente de los Estados Unidos a México", destacó.

"¿Por qué? Porque no había esta relación que se conocía, que íbamos a ser vecinos y socios para siempre; entonces, en 1947, el 3 de marzo, cuando viene el Presidente Truman, va al Parque Chapultepec, va al monumento de los Niños Héroes y se conoce esa historia y se conoce también muy obviamente que en ese tiempo estaban los Estados Unidos y México trabajando como hermanas y hermanos contra los enemigos que teníamos en la Segunda Guerra Mundial".

La Presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, pidió a su invitado alentar una reunión interparlamentaria.

"En el Senado mexicano confiamos en sus buenos oficios para celebrar en los próximos meses una necesaria Reunión Interparlamentaria y avanzar con nuestras contrapartes estadounidenses, en los temas pendientes de la extensa Agenda Bilateral", propuso.

La senadora panista Gina Cruz aseguró "que ningún muro ni personajes ni boyas lograrán menoscabar este lazo que une a nuestras naciones".

"La historia nos ha demostrado que la colaboración y el trabajo entre amigos, socios y aliados es la mejor manera de enfrentar los retos futuros y los problemas presentes", añadió.