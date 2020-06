Mantendrán tarifas eléctricas pese a incremento en el consumo

Reforma / Imagen ilustrativa

Hidalgo— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que reclamó al titular de la CFE, Manuel Bartlett, y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, por no informar de forma adecuada que se tomó la decisión por la pandemia de mantener las tarifas eléctricas aunque se incremente el consumo.

"No se informó bien y muchos no saben que se tomó la decisión de que no aumentara el precio de la luz, aun incrementándose el consumo, porque se mantiene una tarifa hasta cierto consumo y cuando se consume más ya es otra tarifa y hay un aumento, hay un brinco, si se pasa de un determinado consumo a otro puede significar hasta el doble de pago en un recibo.

"Ahora en la pandemia se decidió que aún consumiendo más energía se mantuviese la misma tarifa, eso es importante que se sepa porque es un apoyo especial que se está dando a todos los consumidores de energía eléctrica", afirmó en conferencia desde Hidalgo.

El mandatario comentó que la medida fue anunciada por medio de un boletín, aunque ameritaba que tuviera más difusión como la que se suele dar en su conferencia matutina diaria.

"No se informó adecuadamente, fue un boletín, ya ven cómo era antes. (Ahora) también hay boletines, pero si se tiene esta conferencia.

"Yo me enteré por el boletín y francamente les reclamé al director de la CFE y al Secretario de Hacienda, pues eso ameritaba que se difundiera más, porque esto seguramente no se sabía", consideró.