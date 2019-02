Mantendrán dictamen sobre prisión preventiva

Michoacán— El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, afirmó que se mantendrá para su discusión el dictamen de reformas al artículo 19 de la Constitución, a pesar de las expresiones mayoritarias que piden no aumentar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.

Durante tres días, diversos especialistas en materia penal y organismos internacionales solicitaron a la Cámara detener la reforma, con el argumento de que afectaría el proceso de consolidación del sistema penal acusatorio, que no afectará el alza de la incidencia delictiva y que incrementará las detenciones arbitrarias, entre otras razones.

Delgado indicó que la opción es dejar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con los delitos de robo de gasolina, corrupción y delitos electorales y buscar consensos, además de que se puedan sumar otros seis ilícitos que quedaron fuera de la minuta enviada por el Senado.

"Nos vamos a una dinámica en la que al dictamen que hizo la Comisión de Puntos Constitucionales se le vayan sumando otros delitos, los que generen consenso, las dos terceras partes; o nos vamos sobre la minuta que nos envió el Senado de la República, que incluye nueve delitos", dijo.

"Son las opciones que tenemos en la mesa; insisto, es una reforma constitucional, necesitamos acuerdos políticos con otras fuerzas para tener las dos terceras partes".

Informó que el lunes se reunirá la Junta de Coordinación Política para decidir la ruta que tendrá la reforma constitucional.

Cuestionado sobre si se mantendrá la reforma a pesar del rechazo de los expertos, Delgado respondió que es difícil mantener el equilibrio entre la enorme demanda que hay de justicia por parte de la sociedad y de terminar con la impunidad, y garantizar también que no haya abusos ni violaciones a los derechos humanos.

"Hay que encontrar el equilibrio entre esto. Yo creo que lo que sí está claro es que no basta con reformar el Artículo 19 constitucional para garantizar que estos delitos se dejen de cometer; pero sí se le da al Gobierno mayores instrumentos para combatir la impunidad", mencionó.

Agregó que debe haber una visión integral en todo el sistema penal para cerrar todas esas "puertas giratorias" que se encuentran en los diferentes puntos del proceso penal, desde el momento en que el Ministerio Público tiene ya al detenido, cuando se le presenta un juez y la aplicación de las medidas cautelares.

Reconoció que debe haber una visión integral para avanzar en el sistema de justicia y reducir la impunidad.

"Sí hay que tener muy en claro que esto no va a ser la solución para detener los delitos que tanto agravian a la sociedad, como la corrupción, el robo de combustible, los delitos electorales, los feminicidios, la portación de arma, en fin", planteó.

"Sí tenemos claro que no va a ser suficiente y vamos a seguir trabajando en otras iniciativas y en otras áreas que podamos mejorar".

Negó que se pueda legislar por consigna para sacar adelante la reforma, a pesar del rechazo que hay sobre ella.

Delgado dijo que una cosa son las opiniones que se han expresado en contra durante las audiencias públicas, pero también existen voces que exigen terminar con la impunidad y demandan justicia.

"Por eso les decía que es este difícil balance que tenemos que resolver con esta reforma. Pero sí tiene que haber una posibilidad de que haya mayores sanciones a delitos que tanto ofenden a la sociedad", justificó.