Mantendrá Conago agenda con Gobierno: Carreras

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Juan Manuel Carreras, afirmó que el organismo mantendrá su agenda con el Gobierno a pesar de la salida de 10 mandatarios estatales.

"Son decisiones personales de quienes tienen la representación de sus estados", indicó el también Gobernador de San Luis Potosí.

"Esto es respetable, simple y llanamente nosotros vamos a seguir trabajando, hay una agenda que debemos seguir tratando de construir con el Gobierno federal".

Carreras adelantó que el próximo jueves habrá una reunión con representantes de la Federación para revisar el tema fiscal, como se acordó en la reciente reunión de la Conago.

Recalcó que hay una ruta de trabajo trazada con la Secretaría de Hacienda para tomar decisiones sobre las finanzas públicas en el contexto de la emergencia sanitaria y económica.

En paralelo, abundó el Mandatario, se hará interlocución con otros sectores productivos y sociales para ver cómo se construye, en su caso, la reingeniería del sistema fiscal mexicano.

"Se trabajará en las necesidades inmediatas de recursos públicos entre las instancias gubernamentales, sobre todo para la atención de la emergencia sanitaria", añadió en un comunicado.

Los Mandatarios de la Alianza Federalista anunciaron ayer su separación de la Conago para construir su propio espacio de diálogo, colaboración y contrapeso al Gobierno federal.

Tras concluir que dicha instancia se ha alejado de su función y de su espíritu, dejaron la Conago los Mandatarios de Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Colima, Guanajuato y Aguascalientes.

Ve Barbosa cálculo político

El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, consideró que la salida de una decena de mandatarios es por cálculo político rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Afirmó que los gobernadores de la Alianza Federalista necesitan "controvertir" al Gobierno federal para construir un escenario de competencia electoral.

"Necesitan controvertir con el Gobiero federal actual y lo hacen, y se salen de la Conago, una organización de gobernadores de la que ellos fueron parte y fueron beneficiarios en el gobierno del peñismo", indicó.

"Entonces lo que estamos viendo es un hecho político, de cálculo político, donde se está estableciendo una ruta de controversia rumbo al 2024, así es que no se nos diga que es porque esto ya no tiene razón de ser, no, siempre ha estado así".

En rueda de prensa, Barbosa afirmó que la desbandada de gobernadores también se debe a que a muchos "no les acomoda" el trato igualitario y parejo del Presidente para con los mandatarios.

"No le acomoda a muchos, había mucha comodidad en la época del peñismo, donde se podía negociar para unos de manera más favorable que para otros", manifestó.

"Hoy las condiciones con el nuevo Gobierno (...) obligan (para) todos un trato igualitario, pues no les acomoda a muchos, y se agrega a esto el hecho de querer ver en su participación la de bloques políticos".

El poblano abundó que los 10 mandatarios vienen de la época del Gobierno de Enrique Peña, porque han encontrado un escenario "nada cómodo" para ellos.

"Yo soy de los que he sostenido que la Conago tiene que tener reglas claras de cómo debe de funcionar, esta es una buena oportunidad para que los gobernadores integrantes de la Conago le demos reglas claras a esa organización", urgió.

"Y la hagamos funcionar como lo que tiene que ser, una reunión permanente de gobernadores para establecer mejores reglas de convivencia y negociación con la Federación".