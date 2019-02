Manifesté departamento en Houston: Sánchez Cordero

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, mostró en redes su hoja de declaración patrimonial en la que manifestó su penthouse en Houston.

"Comparto la hoja de mi declaración patrimonial en la que manifesté el departamento en Houston, Tx., que tengo en copropiedad con mi esposo", tuiteó.

Minutos después, posteó una foto con la Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

"Me dio gusto recibir a @Irma_Sandoval, Secretaria de la Función Pública, y su equipo en la @SEGOB_mx", escribió.

Reforma publicó hoy que la SFP rechazó que haya omitido difundir el penthouse de más de 11 millones de pesos en Houston que no aparece en la versión pública de la declaración patrimonial de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Fernando Martínez García, director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la dependencia, indicó que el sistema para hacer la declaración patrimonial (DeclaraNet) es una plataforma prediseñada desde 2015, la cual no puede ser manipulada por ninguna persona ajena al propio declarante.