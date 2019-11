Manifestantes exigen alto a feminicidios en México

Ciudad de México— Familiares de mujeres y niñas asesinadas o desaparecidas en México marcharon el domingo por la capital cargando más de 100 cruces de color morado con los nombres de las víctimas, exigiendo justicia para sus seres queridos y mejores esfuerzos en la investigación de sus casos.

Vistiendo camisetas y portando pancartas con fotografías de las víctimas, los manifestantes coreaban los nombres de sus familiares desaparecidas mientras marchaban desde el Monumento a la Independencia rumbo al Zócalo, la plaza principal del centro histórico de la capital, para entregar una ofrenda cerca de un altar gigante levantado por el Día de los Muertos.

"¡Ni una asesinada más!", gritaron. "Nuestras hijas, ¿dónde están?

El Día de los Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre en México, y la manifestación fue promovida con el nombre de "Día de Muertas", para atraer la atención sobre los feminicidios: en promedio nueve a diario en el país, según cifras de las Naciones Unidas. Es la segunda marcha que la organización Voces de la Ausencia organiza en un 3 de noviembre, en su intento por asociar la fecha con su causa.

"Nosotros marchamos en `Día de Muertas' porque necesitamos sacarlas de los altares", dijo la periodista y activista Frida Guerrera. "Ellas no se murieron de viejitas, no se murieron de enfermedades. Fueron arrebatadas, fueron arrancadas de sus familias. Y necesitamos precisamente que ellas se vean. Que no se queden en la invisibilidad de los festejos del Día de Muertos".

Norma, de 43 años y residente de la Ciudad de México, acudió a la marcha en memoria de su hija Valeria, una estudiante de ingeniería de 24 años asesinada en junio pasado, supuestamente por su novio. Norma, quien se negó a dar su apellido debido a que el sospechoso continúa prófugo, dijo que Valeria era una joven sana, trabajadora y querida por sus amigos y familiares.

"Queremos justicia", declaró. "Justicia para ella, justicia para todas, para que todas las mujeres, todas nuestras hijas, nosotras mismas podamos caminar por la calle".

Unos 30 familiares y amigos de Valeria acompañaron el domingo a Norma, así como aproximadamente 200 manifestantes más vestidos de morado.

"Se siente esa solidaridad, esa hermandad entre nosotras", comentó Norma. "Somos hermanas del mismo dolor".

Voces de la Ausencia surgió como un foro en línea y ha crecido hasta abarcar a más de 100 familias, comentó Guerrera, cuya organización presiona a los fiscales a investigar los casos y ayuda a los familiares con los trámites del proceso judicial.

Guerrera dijo que los manifestantes exigen "interés real" de parte de las autoridades para combatir la violencia de género. Le dio crédito a México por inscribirse en mayo pasado a la Iniciativa Spotlight, un proyecto auspiciado por la Unión Europea y las Naciones Unidas con el objetivo de erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, aunque argumentó que los avances a nivel nacional han sido lentos.

Antes de que la marcha comenzara, el sacerdote y activista por los derechos humanos Alejandro Solalinde roció las cruces moradas con agua bendita.

Una vez en el Zócalo, los manifestantes escribieron los nombres de las víctimas en cruces más grandes, y el plan era clavarlas en el Monumento a la Madre, el más reciente en una serie de "antimonumentos" informales que han surgido para denunciar la violencia, la represión y la impunidad en el país.

Solalinde señaló que la sociedad _gobiernos, escuelas, medios de comunicación e iglesias_ tienen la responsabilidad de educar a la gente sobre las actitudes machistas que prevalecen en el país.

"Tenemos que cambiar los patrones culturales... Tenemos que cambiar la visión de género que tenemos", puntualizó el sacerdote.