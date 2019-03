Mandará López Obrador otra terna para CRE

Ciudad de México— Tras rechazo del Senado a sus ternas para la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el presidente aseguró que mandará hoy mismo las nuevas propuestas en las que incluirá a personas de las ternas anteriores que no alcanzaron mayoría calificada.

"De las cuatro ternas hubieron, en todos los casos, a quienes les faltaban dos, tres votos, cuatro votos, esos van a repetir porque ganaron votos pero no tuvieron mayoría calificada y vamos a hacer otras propuestas, son muy buenos los 12", aseguró.

"Ya tenía preparado el plan B, hoy mismo van de regreso las ternas, pues todos aprobaron de las cuatro ternas".

El presidente indicó que sus propuestas indican un cambio en el país ya que no cumplen con el mismo perfil de antes, sin especificar a cuál se refería.

"No vamos a caer en lo mismo de la negociación, se hacían: a ver te toca una a ti, otro a ti, dos para mi, el que parte y reparte se queda con la mayor parte, ya no, ya se acabó el juego ese".

Destacó que es un buen síntoma que se rechacen las ternas, ya que antes hubiera sido raro que se negaran las ternas enviadas por un presidente, pero ahora es normal y él mandará otras como lo dicta la ley.

Ayer el Senado rechazó las cuatro ternas que envió el Ejecutivo federal para ocupar vacantes en la CRE.

Ninguna de las propuestas obtuvo las dos terceras partes requerida para ser avalada, pues todas tuvieron 42 votos en contra y no más de 75 a favor de un candidato.

Previamente, la Junta de Coordinación Política acordó no aceptar las impugnadas ternas, sobre todo por la manifiesta incapacidad de la mayoría de los aspirantes, criticada por las bancadas de Oposición.