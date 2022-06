Madre de 'El Chapo' merece todo el respeto, dice AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la mamá de Joaquín "El Chapo" Guzmán merece todo el respeto, pero que no saludaría a Felipe Calderón porque le afectaría políticamente.

"Ah sí cómo no... (a la mamá del Chapo) es distinto, es muy distinto. Un familiar de un delincuente, si no está enjuiciado, es una persona mayor y merece todo el respeto. En la tradición de justicia mexicana, cuando alguien está en la cárcel y muere, la madre se le puede permitir ir al velorio, esas son cosas mayores".

"Las mamás, los hijos, eso no lo van a entender nunca, además no crean que estoy muy preocupado de que lo asimilen los conservadores, porque parte del pensamiento conservador es eso: tienen mucha carga de odio, para ellos no hay el perdón aunque sean católicos en su pensamiento", comentó López Obrador.

En su visita a Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2020, el presidente López Obrador fue captado saludando de mano a María Consuelo Loera Pérez, madre del exlíder del Cártel de Sinaloa.

"Te saludo, no te bajes, no te bajes, ya recibí tu carta", le dijo el mandatario federal a la madre del capo mexicano, quien se encontraba a bordo de una camioneta.

Meses después, en agosto de 2020, López Obrador expresó que volvería a saludar a la madre de Joaquín "El Chapo" Guzmán y dijo asumir responsabilidad por la liberación de Ovidio Guzmán, hijo del capo.

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal reiteró que no tiene problemas de conciencia por saludar a la mamá de "El Chapo", pero que saludar a Felipe Calderón no lo haría por cuestiones políticas.

"Me encuentro a una persona mayor como la mamá de Guzmán Loera, la saludo y no tengo ningún problema de conciencia, que eso también es muy importante, ese es el principal tribunal, puede uno tomarse fotos. Imagínense cuántas fotos tengo yo con gente que está metida en cuestiones ilegales o ya está en la cárcel, no exagero, pero debo ser uno de los más fotografiados, y no es por presumir, de México, a dónde sea, foto, foto", mencionó.

"(...) En el caso de Peña Nieto estoy en contra de él por el desparpajo y la corrupción que imperó, pero de ahí que yo les tenga odio, no, no. Si me encontrara yo a Calderón, a Salinas, a lo mejor lo saludaría, pero a lo mejor no lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente".

Cuestiona a EU por tardanza en juicio contra García Luna

Por otra parte, el presidente López Obrador cuestionó la tardanza en el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos, pues dijo que ha tomado mucho tiempo, mientras que el de Amber Heard y Johnny Depp se resolvió en sólo dos meses.

"Estados Unidos tiene que decidir sobre esto. Unos esposos divorciados que la señora acusaba de mal trato y ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó dos meses.

"El proceso judicial (caso Deep) y lo de García Luna lleva años, está rarísimo. ¿Qué no tienen información? ¿Por qué tanto tiempo?", señaló.

El titular del Ejecutivo federal lamentó que pese a los señalamientos en contra de García Luna el expresidente Felipe Calderón no se pronuncie al respecto.

"Cuando una autoridad tiene que actuar con rectitud, pintar la raya, definir con claridad las fronteras, no voy a proteger a unos para combatir a otros, no. El que comete un delito tiene que ser castigado, cero impunidad y nada de componendas.

"Ahora con lo de García Luna se ha quedado callado (Felipe Calderón), y no sólo él, sino que los que lo apoyaron y trabajaron con él y le ayudaron. Me llama la atención que cuando sale el tema de García Luna Ciro Gómez Leyva y otros se enojan, dónde está la capacidad de rectificar, por qué la autocomplacencia", añadió.