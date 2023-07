Lucra líder de MC en Nuevo León...con los que criticó

Monterrey, México.- La empresa BMDI, fundada por Glen Villarreal, Secretario General de MC en Nuevo León, no sólo ha hecho negocios con emecistas, sino también con los políticos de lo que su partido llama "la vieja política" y a los que el ex funcionario estatal ahora califica de "corruptos", "chafos" y "mafiosos".

Prácticamente desde que fue creada en el 2017, la compañía ha tenido operaciones con Administraciones priistas y panistas e, incluso, con la pasada campaña presidencial del ex Gobernador independiente Jaime Rodríguez.

Esto a pesar de que "El Bronco" ha sido cuestionado y hasta acusado penalmente por el Gobernador Samuel García, de cuya Administración estatal formó parte Villarreal como titular de Comunicación.

REFORMA publicó ayer que BMDI ha tenido operaciones por más de 25 millones con empresas que integran una red de más de 100 empresas factureras, en las que aparecen como accionistas personas ajenas a esos negocios y que son trabajadores de origen modesto.

Al mismo tiempo que tenía operaciones con esas factureras, la empresa del emecista facturó 13.8 millones de pesos como proveedor de la campaña presidencial de Rodríguez entre diciembre del 2017 y junio del 2018.

El monto fue repartido en 14 facturas emitidas a nombre de Viva la Nueva Independencia, la asociación civil que "El Bronco" creó para rendir cuentas ante el INE.

A los pocos meses, entre octubre del 2018 y abril del 2019, BMDI emitió facturas a nombre del Senado, donde García era parte de la bancada de MC.

Además, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), entre el 2019 y el 2020, la compañía tuvo como cliente al Municipio de Guadalupe, gobernado por la priista Cristina Díaz, donde consiguió dos contratos y pagos por 887 mil 400 pesos.

En abril del 2022, la Administración del Alcalde de San Nicolás, el panista Daniel Carrillo, contrató por 270 mil pesos a la empresa para monitorear las peticiones ciudadanas en redes.

Carrillo es parte del llamado Grupo San Nicolás del PAN encabezado por Zeferino Salgado, que es señalado por Villarreal junto con el priista Francisco Cienfuegos como los líderes de la "mafia prianista".

El Gobierno del Estado también ha pagado al emecista: 349 mil 160 pesos en septiembre del 2021, en el último mes de "El Bronco", y otra cantidad similar en octubre del 2022, ya con García, aunque no hay información para saber si se trata de algún pago atrasado de la anterior Administración.

Como titular de Comunicación del Gobierno estatal, cargo que ocupó hasta enero de este año, Villarreal otorgó un contrato por 750 mil 890 pesos mensuales a Árik Publicidad y Mercadotecnia, una de las empresas de la red facturera ligada a BMDI.

La Administración del Alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, ex panista que se sumó a MC en 2022, pagó en marzo un millón 276 mil pesos a BMDI, aparece en la Plataforma Nacional de Transparencia.



Y 'se deslinda' de facturera

Tras darse a conocer que la empresa BMDI, que creó en 2017, tuvo operaciones por más de 25 millones con una mega red de factureras, Glen Villarreal, Secretario General de MC en Nuevo León, intentó deslindarse del caso al afirmar que se desligó de su compañía un mes antes de inicio del actual Gobierno estatal.

Aunque se le solicitó una entrevista, el ex titular de Comunicación estatal rechazó la petición y optó por enviar un comunicado en el que indica que acusa que la mafia del PRIAN intenta desprestigiarlo.

Pese a esta versión, los documentos del SAT a los que Grupo REFORMA tuvo acceso indican que las operaciones con las factureras se realizaron antes y después del momento en que Villarreal asegura haberse desligado.

En el sitio del Registro Público del Comercio, no hay constancia que indique expresamente que enajenó sus acciones en septiembre de 2021, ni que le hayan sido revocados sus poderes.