Luchan para salvar el comercio y a vaquita marina

Especial / Agencia Reforma

Ciudad de México— La marsopa más pequeña del mundo está en peligro de extinguirse este mismo año. Esta crisis esta ligada al embargo de Estados Unidos sobre los pescados y mariscos del Alto Golfo de California. Aún hay vías para salir de esta encrucijada.

La vaquita marina, la marsopa más pequeña del mundo, está en crisis. Se está muriendo capturada en redes ilegales utilizadas para capturar a la totoaba, un pez protegido cuya vejiga natatoria o "buche" es traficado a China, así como camarones y otros peces. Si el Gobierno de México no cambia el rumbo de manera urgente, la vaquita podría extinguirse en 2021. Su población cayó en 98.6% en ocho años, la caída más rápida y pronunciada para cualquier especie vertebrada en los últimos 50 años. El último conteo, en otoño del 2019, solo identificó a 10 vaquitas, un número críticamente bajo. Pero también encontró tres crías, dando una ligera esperanza a su sobrevivencia. La última vez que las vaquitas fueron vistas por observadores capacitados fue en noviembre de 2020. Desde entonces ha habido tanta pesca ilegal que los científicos no han tenido suficiente espacio para trabajar.

La crisis en el Alto Golfo de California (AGC) es profunda y multifacética, no solo ambiental, sino también económica, de gobernanza y Estado de derecho. La crisis también ha tenido consecuencias severas y en aumento sobre la agenda de combate a la pobreza del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El embargo impuesto por Estados Unidos (EU) sobre los pescados y mariscos del AGC en 2018 ha afectado a las pesquerías por 50 millones de dólares por año, y el dolor financiero se está expandiendo más allá del AGC. El pasado 30 de abril, los Estados Unidos prohibieron toda la importación del camarón silvestre mexicano, un recurso que genera a México 262 millones de dólares al año. En un duro golpe para la industria pesquera mexicana, esta última sanción afectará 42 mil empleos directos y otros 400 mil indirectos. La sanción fue detonada ante la falta de cumplimiento de los grandes barcos camaroneros en el uso de dispositivos excluidores de tortugas marinas. A pesar de esto, EU sancionó al camarón capturado por embarcaciones menores (pangas), para prevenir que se evadan sus reglas en cuanto al origen del camarón importado, como se sospecha que ocurre en el AGC desde el embargo de 2018.

A menos de que las dinámicas en el AGC cambien rápido, más sanciones asociadas a la pesca ilegal y la captura incidental de vaquita están en el horizonte. Si Estados Unidos encuentra que los pescadores no cumplen con el Acta de Protección de Moratoria de Redes de Deriva (Driftnet Moratorium Protection Act), una regla bianual que será evaluada en junio de 2021, las embarcaciones pesqueras mexicanas podrían perder privilegios en puertos de EU y embargos adicionales a los productos pesqueros podrían ocurrir. Además, bajo la modificación Pelly (Pelly amendment) de 1978 al Acta de Protección de Pescadores de EU, todo el comercio de productos de vida silvestre desde México, incluyendo pescados y mariscos, pudiera ser suspendido. En junio de 2020, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EU fue demandado por organizaciones ambientalistas obligándolo a evaluar el cumplimiento de la modificación Pelly respecto a la vaquita. El T-MEC pronto recibirá una queja pública sobre la falla de México en hacer cumplir sus leyes ambientales para proteger a la vaquita (similar a la reciente queja sobre captura incidental de tortugas marinas). Si resulta procedente, lo que es viable, EU podría imponer mayores sanciones (después de agotar los mecanismos de resolución de conflictos). En septiembre de 2021 la reunión del Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) también considerará el cumplimiento de México en torno a sus recomendaciones para la protección de la vaquita, lo que pudiera resultar en castigos al comercio de vida silvestre. De manera acumulativa, estas sanciones podrían tener un efecto dramático a nivel nacional en la economía mexicana.

Las acciones necesarias para quitar los embargos de EU y prevenir mayores sanciones internacionales son las mismas que salvarían a la vaquita. El Gobierno de México debe tomar acción para eliminar la captura incidental de vaquitas. Para ello, el nuevo Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca, Octavio Almada Palafox debe: (1) convencer a la Secretaría de Marina que detener la pesca ilegal y restaurar el Estado de derecho en el AGC es urgente y prioritario; (2) motivar la reactivación inmediata del programa multiinstitucional de retiro de redes fantasma en el AGC; (3) proveer incentivos y herramientas adecuadas para la transición rápida a artes de pesca amigables con la vaquita. Si tiene éxito, México estará en camino para recuperar su principal mercado de mariscos y restaurar ingresos económicos críticos.

Para salir de la crisis generada por el embargo se requiere entender el proceso que lo llevó a ese punto. En agosto de 2018, una decisión de la Corte de EU impuso las primeras restricciones a los mariscos del AGC. La prohibición fue resultado de una demanda interpuesta en diciembre de 2017 por tres ONG que argumentaron que el Acta de Protección de Mamíferos Marinos (MMPA, por sus siglas en inglés) de EU hacia ilegal la importación de camarón pescado con redes en el AGC pues estas ponían en peligro a la vaquita. El MMPA prohíbe la importación desde países cuya captura incidental de mamíferos marinas excede los estándares de EU. Debido a que la población de vaquita está tan amenazada, los estándares deben ser los más estrictos: para cumplir con las leyes de EU, la pesca en el AGC no debe representar ningún riesgo para la vaquita.

En noviembre de 2018 el Gobierno de México trató de resolver el problema solicitando una "evaluación de comparabilidad" para 10 pesquerías del AGC para probar que el programa regulatorio mexicano es "equivalente" en efectividad al del MMPA. A pesar de la larga lista de condiciones que tenían que cumplir, en diciembre de 2018 el Gobierno de EU aprobó en gran medida bajo la premisas de que México actualizaría su marco regulatorio para prohibir todas las redes de enmalle, autorizaría nuevas artes de pesca amigables con la vaquita, y fortalecería la inspección y vigilancia y su transparencia.

Con base en la promesa de la administración de Enrique Peña Nieto, EU otorgó la comparabilidad a nueve de las pesquerías, permitiendo su importación. Sin embargo, estas pesquerías siguieron sujetas a un proceso legal y un mandato judicial por lo que aun no pueden entrar legalmente a EU.

La situación empeoró en lugar de mejorar. La administración de López Obrador no dio seguimiento a las promesas, a pesar de múltiples advertencias de EU en 2019, de que la inacción podría generar la pérdida de la comparabilidad. Esto pasó el 1 de abril de 2020 y subsecuentemente las ONG dejaron su caso. Ahora restaurar el comercio de mariscos del AGC con EU depende estrictamente de si EU encuentra que el Gobierno de México ha establecido e implementado las regulaciones necesarias para proteger a la vaquita (...)

Cumplir con las regulaciones pesqueras y ambientales para prevenir la captura incidental de especies protegidas y combatir la pesca ilegal no es solo una actividad ambientalista. Es esencial para restaurar la relación comercial más importante de los productos pesqueros mexicanos. Retomar el control de las actividades en el mar debe ser una prioridad del Gobierno de México para reducir la pobreza y la inestabilidad social en las comunidades del AGC y más allá. Sin un Estado de derecho en el mar y las comunidades costeras, México podría estar sujeto a nuevas sanciones económicas con aun mayores impactos. En cambio, una buena gobernabilidad llevará a relaciones internacionales más sanas, condiciones de trabajo seguras, ganancias económicas mayores para pescadores y prestadores de servicios turísticos y pesquerías más productivas.

* Vanda Felbab-Brown es miembro del Center for 21st Century Security and Intelligence in the Foreign Policy program en The Brookings Institution en Washington, DC. Twitter: @VFelbabBrown

* Alejandro Castillo López es el Director Asociado de Conservación Marina y Pesca Sostenible en Pronatura Noroeste. Twitter: @acastilop