Love is love, dice Xóchitl a comunidad lésbico-gay

Ciudad de México.- En el Día Internacional contra la Homofobia, Xóchitl Gálvez ofreció alentar una política de inclusión y una cultura de respeto a la dignidad de la persona.

"Love is love", remató la candidata opositora para resaltar su compromiso con los derechos de la comunidad lésbico-gay, cuyos representantes aseguraron que aún padecen homofobia, discriminación, exclusión y asesinatos.

Rodeada por entusiastas seguidores, Gálvez firmó un Decálogo de la Diversidad Sexual para dejar de manifiesto su compromiso con la comunidad LGTB.

Los organizadores hicieron notar que por primera vez asistían a un encuentro con lesbianas, gays y transexuales militantes del PAN, partido que ostenta la etiqueta de conservador. Por allí figuró Manuel Gómez Morín, nieto del fundador, y ex candidato a la presidencia del blanquiazul.

Cuando la candidata se tomó la foto con los activistas en un salón del World Trade Center ondearon de hecho un par de banderas de Acción Nacional, una escena inédita en este tipo de encuentros.

"Hay que proteger ese derecho a la diferencia frente a quienes pretenden imponer pensamientos únicos de forma autoritaria como lo hace el Gobierno de Morena", planteó Xóchitl.

"Hoy es un buen día para recordar que en México todos tenemos un lugar y que debe ser erradicada la discriminación".

Partidaria de la tolerancia, Gálvez se manifestó a favor de impulsar "una nueva cultura de respeto a la dignidad de la persona humana, con independencia de cualquier característica individual o colectiva".

"Quiero decirles que en mi Gobierno haremos todo lo necesario para terminar con la discriminación hacia las poblaciones LGBTTIQ+, discriminación que todavía subsiste en el ámbito laboral, educativo, político, económico", expuso.

Por lo pronto, adelantó que Consuelo Sáizar, ex titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, figuraría en su eventual Gabinete.

"Ustedes serán parte del Gobierno, pero también serán parte de darle seguimiento a lo que me dijeron: aquí no hay cheques en blanco y yo no quiero que me den cheques en blanco, yo quiero que supervisemos el trabajo y que sean parte de esos consejos consultivos, que las instituciones realmente el COPRED vuelvan a funcionar para bien. Vuelvan a impulsar políticas contra la discriminación", propuso.

Xóchitl recordó que en los últimos cinco años suman al menos 453 asesinatos motivados por el odio, según el reporte anual informe de muertes violentas y crímenes prejuicios contra la comunidad LGBTTIQ+.

"Vamos a construir un México en paz y de esperanza, en donde cada persona pueda construir libremente su futuro. En mí contarán con una aliada, por eso les puedo y les pido su apoyo para el próximo 2 de junio", dijo.