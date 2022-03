Los tropiezos en la diplomacia mexicana

Ciudad de México.- La política exterior de México camina entre tropiezos, y las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ayudan a mantener buenas relaciones con otros Gobiernos, advierten especialistas.

Entre los yerros diplomáticos lanzados desde Palacio Nacional están, por ejemplo, haber ventilado el nombramiento de Pedro Salmerón como Embajador en Panamá antes de consultar con el Gobierno de ese país su beneplácito, como es la costumbre; o usar términos que no forman parte del lenguaje diplomático, como "hacer una pausa" en las relaciones con España, y el más reciente: calificar de borregos, golpistas e injerencistas, a diputados del Parlamento Europeo que criticaron la retórica de López Obrador frente a la prensa.

PUBLICIDAD

Embajadores en retiro, académicos y fuentes diplomáticas coinciden en que las declaraciones presidenciales sólo han dificultado las labores del personal del Servicio Exterior Mexicano (SEM), entre quienes hay molestia, además, por nombramientos políticos en diversos niveles, no sólo entre embajadores.

"Están fallando los objetivos y están fallando los instrumentos, que es la práctica diplomática", resumió Martha Bárcena, ex Embajadora de México en Estados Unidos en la actual Administración federal.

"Se han saltado todas las prácticas diplomáticas, como es el anunciar nombramientos antes de obtener el beneplácito, dar calificativos totalmente inapropiados a funcionarios de otros países; (tienes) un Presidente que no participa en cumbres, no digo que vaya a todas, pero a algunas podría ir; una Cancillería que no asesora sobre cuáles son los foros adecuados para avanzar tus objetivos, y entonces vas a presentar el Plan Mundial de Bienestar al Consejo de Seguridad de la ONU, haces públicos documentos que deberían mantenerse confidenciales, como los del caso del General Cienfuegos o las cartas al Presidente de Austria o la filtración de la carta al Rey de España".

El desconocimiento de las prácticas diplomáticas ha llevado al Presidente a quejarse de que el Rey de España no le ha contestado la misiva, agrega la ex Embajadora en entrevista con Grupo REFORMA.

"Alguien debería explicarle que el silencio es una forma de respuesta, para evitar escalar la confrontación, el silencio es parte del lenguaje diplomático", explica.

Entre esas prácticas, la reacción más dura que un Gobierno puede tomar al recibir una carta insultante es devolverla en un sobre cerrado y decir, informalmente, que no la dio por recibida; la siguiente opción es simplemente no responder y, la tercera, es responder y escalar el conflicto.

Para Jorge Schiavon, especialista del CIDE, las declaraciones del Presidente hacen que la Cancillería tenga política exterior reactiva, tratando de enmendar las relaciones dañadas.

"En vez de conducir la política exterior, la Cancillería lo que tiene que hacer es reaccionar a las instrucciones del Presidente dadas al calor de la mañanera, las cuales pueden generar problemas con las contrapartes en el exterior", refiere.

"Lo que genera es desprofesionalización en la conducción de la política exterior".

El 9 de febrero, en su conferencia mañanera, el Presidente López Obrador lanzó la idea de "hacer una pausa en las relaciones" con España, lo que desató una ola de cuestionamientos y hasta la respuesta del Ministro de Relaciones Exteriores del país ibérico, José Manuel Albares, quien ese mismo día aclaró que su Gobierno no había recibido ninguna notificación oficial al respecto.

El ex Embajador Andrés Rozental critica que ese término no se entiende en el ámbito diplomático.

"La frase 'pausar una relación diplomática' no existe en la jerga de la profesión", aclara, consultado por Grupo REFORMA.

"Es la declaración de un Jefe de Estado que no conoce la manera en que se llevan las relaciones con otros países".

López Obrador aclaró que se refería a la relación con las empresas privadas, pero un mes después de sus declaraciones, el pasado 9 de marzo, el Canciller español realizó una visita oficial a México y destacó el papel de las compañías españolas al presumir que generan 300 mil empleos directos en el País.

Otro exabrupto se registró el pasado jueves cuando, en un comunicado de la Presidencia, y que posteriormente López Obrador reveló que lo redactó él junto con el vocero presidencial, Jesus Ramírez Cuevas, y "otros compañeros", arremetió contra el Parlamento Europeo, luego que éste adoptara una resolución en la que señala que México es el lugar más letal para periodistas fuera de una zona oficial de guerra.

"La retórica de abuso y estigmatización (de AMLO) genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes", advirtió el Parlamento.

En respuesta, la Presidencia calificó a los diputados europeos de borregos.

"Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país", indicó en un comunicado que sorprendió en un primer momento incluso a los más fieles morenistas.

HECHOS, NO RETÓRICA

En países como Estados Unidos interesan más los hechos que las declaraciones, destaca la directora de la sede de la UNAM en Los Ángeles, Silvia Núñez García, consultada sobre la manera en la que se tomó en el país vecino la acusación de "injerencista" que lanzó el Presidente en contra del Secretario de Estado Antony Blinken luego de que éste expresara su preocupación por el homicidio de periodistas en México.

"El alto número de periodistas asesinados en México y las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes. Me uno a quienes piden mayor rendición de cuentas y protección para periodistas", tuiteó Blinken el 22 de febrero, luego de que al menos cinco periodistas fueran asesinados en los primeros dos meses del año.

López Obrador respondió al día siguiente que el funcionario estadounidense está mal informado.

"Y pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de Estados Unidos ni es un protectorado, México es un país libre, independiente, soberano", lanzó.

Para Núñez García, la relación de México con el mundo debiera ser tratada siempre con enorme tacto y dentro de los códigos de la diplomacia.

"Para ello siempre se necesita, de alguna manera, el tener la formación que implica la diplomacia, cuando esto no sucede se generan desencuentros que son innecesarios y ponen a nuestro País en un escenario de complejidad, sobre todo con países con los que hemos tenido buenas relaciones a lo largo de mucho tiempo. El contenido y las formas son en diplomacia fundamentales", plantea.

Agrega que Estados Unidos y muchos otros países observan con interés y preocupación la violencia en México, que aunque ya tiene muchos años no ha sido posible abatirla.

"Se sabe perfectamente bien que luego este tipo de comentarios son muy soltados, de manera superficial, no encienden una controversia; lo que sí genera una enorme atención de parte de los estadounidenses es el hecho mismo de que en México los periodistas siguen muriendo, ese es el foco de atención, no las narrativas que van y vienen", refiere.

Esta semana, el Canciller Marcelo Ebrard viajó a Los Ángeles, donde se realizará la Cumbre de las Américas, a la que asistirá el Presidente Andrés Manuel López Obrador en junio, en una de sus pocas salidas oficiales de México.

Al respecto, la especialista de la UNAM indica que la comunidad mexicana, que en esa parte de Estados Unidos es la principal fuera de México, está muy atenta al tema de la violencia en el País.

"La mayoría tiene familiares en México; les preocupa también el estado que guarda la economía y el observar a la distancia que es un país dividido políticamente", comenta.

En ese sentido, considera que la visita del Secretario de Relaciones Exteriores fue una buena oportunidad para que conociera de primera mano las preocupaciones de los paisanos.

-¿Cómo llega México a la Cumbre de las Américas?, se le preguntó.

"La imagen que tiene México, pero también otros países, es un tanto contradictoria, de que México está en busca de un proyecto nacional que lleve a este país a mejores condiciones", responde Núñez García.

"Va a ser importante observar el desarrollo de la Cumbre, porque hay una discusión sobre el futuro de la OEA, me parece que no es el momento de llevar a cabo una discusión de esa naturaleza, el mundo tiene una serie de asuntos prioritarios, no solo la recuperación económica después de la pandemia, además hay un horizonte de conflicto bélico muy preocupante".

SIN RUMBO CLARO

Para Martha Bárcena, el problema fundamental de México es que no hay una política exterior clara respecto a lo que se quiere lograr con diferentes regiones y diferentes países.

La ex Embajadora acota que con América del Norte sí fueron claros tres objetivos generales en los primeros años de esta Administración: lograr la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proteger a los connacionales durante la gestión de Donald Trump y lidiar con los flujos migratorios.

Además de mantener una interacción a diferentes niveles en temas como frontera, infraestructura, cooperación en medio ambiente, la vaquita marina y las investigaciones sobre productos agrícolas.

"Con Biden y la entrada del T-MEC lo que ha habido es una reinstitucionalización de las relaciones, más por un diseño desde Estados Unidos que por uno mexicano", plantea.

"En América Latina creo que hasta ahora no hay objetivos claros de política exterior, y una cosa es repetir los principios de no intervención, autodeterminación, siempre saltándose el de protección de derechos humanos que también está en la Constitución, y otra cosa es cómo lo aplicas a situaciones concretas como la situación de los derechos humanos a Cuba o el encarcelamiento de Daniel Ortega a todos los opositores".

Bárcena reitera que no queda claro si México quiere ser el líder de América Latina y con qué liderazgo, si alineado con Cuba y Venezuela, o como una izquierda progresista, mientras que Gabriel Boric, quien recientemente asumió el poder en Chile, sí condena los hechos de Nicaragua y reivindica la protección del medio ambiente y los derechos feministas.

Sobre el viejo continente, recuerda que no se ha logrado la firma del acuerdo con la Unión Europea, y agrega que no hay rumbo con Reino Unido, Francia o España.

"Lo mismo que estoy diciendo para Europa, aplica a Asia, a China y Japón; y ni hablar de África, creo que este Gobierno ni se ha entendido de dónde está", lanza.

MOLESTIA EN EL EQUIPO

Comprometidos siempre con el País, los funcionarios del Servicio Exterior Mexicano tragan sapos, apechugan y dan la cara.

De acuerdo con diplomáticos de carrera consultados, la Cancillería no siguió la cortesía de avisarle a los Embajadores que serían removidos previo al anuncio público.

Esto pasó con los nombramientos dados a conocer el 17 de enero, cuando la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre nuevos Embajadores en varios países, los cuales pocos se han concretado.

En esa ocasión se dio a conocer que habría nuevos representes de México en países como Rumania, República Dominicana, Brasil, Bolivia, Perú y Panamá, entre otros.

Diversas fuentes confirmaron que quienes eran en ese momento Embajadores se enteraron a través del comunicado de prensa que serían removidos, cuando por lo general se les avisa con días de anticipación.

"Si el Presidente ventila uno o dos nombres, pues ni modo, pero que tu propia casa, la Cancillería, te haga eso, sí generó molestia", comentó una de las fuentes consultadas.

Entre los nombramientos de ese boletín de prensa se encontraban Carlos Miguel Aysa, ex Gobernador de Campeche, a la Embajada en República Dominicana; la ex diputada y escritora Laura Beatriz Esquivel a la Embajada en Brasil, y Claudia Pavlovich, ex Gobernadora de Sonora, como Cónsul en Barcelona.

Diplomática de carrera, la ex Embajadora Martha Bárcena confirma la molestia.

"La gente está un poco sorprendida y está decepcionada con tantos nombramientos de corte político", refiere.

"En la Cancillería, en el área multilateral no hay un solo director general de carrera, no tienen experiencia, no conocen, no entienden cómo funcionan los organismo multilaterales, cómo demonios van a determinar una posición y cómo demonios van a dar instrucciones".

Reitera que México tiene uno de los mejores servicios exteriores de carrera, por lo que hace un llamado a López Obrador: "Presidente, úselo, le son leales al Estado mexicano, hágale caso, dejen de depender de incompetentes, por más leales que sean a un proyecto partidista".