Los momentos de las precampañas presidenciales

Ciudad de México.- Las precampañas de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Movimiento Ciudadano llegan este 18 de enero a su fin. Aquí te contamos algunas anécdotas de los aspirantes.

LA MALDICIÓN DEL AZUL

Ante falta de asistentes, Claudia Sheinbaum canceló su presencia en el evento “Encuentro Militancia” en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Los organizadores esperaban 40 mil personas en este célebre escenario que marcó una maldición al Azul.

La aspirante presidencial morenista, dijeron fuentes, ya estaba en los túneles del estadio, pero antes de ingresar envió a un colaborador a tomar fotos de todos los puntos cardinales. Ante los grandes huecos en el graderío, decidió no salir a la cancha.

EL TELEPROMPTER

En un evento en inmediaciones del Monumento a la Revolución, a Xóchitl Gálvez se le cayó el discurso en al menos cuatro ocasiones por fallas en el teleprompter.

FOSFO RELAJO

El emecista Samuel García hizo una breve precampaña para regresar otra vez como Gobernador de Nuevo León.

Tras pedir licencia, volvió al cargo porque el Congreso local nombró a un Gobernador sustituto opuesto a MC.

Ante ello, le pasó la estafeta a Jorge Álvarez Máynez, coordinador de los diputados federales de MC.

EL LAPSUS

En conferencia en Chiapas, Xóchitl Gálvez metió a Alejandro Moreno, dirigente del PRI, entre los priistas con los que nunca trabajaría y que son una “bola de oportunistas”, como Manuel Bartlett y Omar Fayad.

“Hay muy malos priistas con los que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito o como ahora el ex Gobernador de Hidalgo, Fayad, que de ahí se habla de una estafa siniestra de 2 mil millones de pesos en Hidalgo y a ¿poco el Gobernador no sabía nada?, pero como lo premian con una Embajada pues ya traicionó al Estado, sus principios”.

Tras el lapsus, Gálvez ofreció una disculpa que fue aceptada por Alito.

LA PORRA EXPRIISTA

Ex militantes del PRI, como el exgobernador oaxaqueño Alejandro Murat, los senadores Eruviel Ávila, Nuvia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín, y el Alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, anunciaron la conformación de una alianza afín al proyecto de la morenista Claudia Sheinbaum.

LAS LIMPIAS

En algunos estados, Claudia Sheinbaum fue objeto de limpias contra las envidias y las malas vibras, como pasó en Tlapa, Guerrero.

EL GUSANO

En un encuentro con la comunidad de la Universidad Anáhuac, en la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez mostró tres carteles sobre las opciones del 2024: Uno, un zapato naranja; otro, la vieja política, con la imagen de un gusano parecido al personaje de Maggot, de la película El Cadáver de la novia, y uno más mostrando una imagen suya.

La imagen del gusano causó polémica en redes sociales, al señalarla de atacar a otra mujer.

EL OLVIDO

Durante su participación en la Feria del Libro, Xóchitl Gálvez olvidó el título del libro “Soy cabrona y media”, del escritor Raciel Trejo, y que está inspirado en la vida de la precandidata.

La aspirante tuvo que mirar la portada del libro para recordar el nombre. Entre risas, Gálvez guardó unos segundos silencio, tomó el libro, observó su carátula y respondió: “este, ‘Soy cabrona y media’, jajaja”.

TUIT DE FOX

En un posteo en X, el ex Presidente Vicente Fox llamó “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, esposa del entonces precandidato emecista Samuel García, lo que provocó la condena de Xóchitl Gálvez y que le cerraran su cuenta al guanajuatense.

YUAWI

A través de mensajes en X, Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, dio señales sobre el regreso de alguien, lo que generó especulación si hablaba sobre su nuevo precandidato presidencial, pero no, se trataba de Yuawi y su canción de movimiento naranja.

