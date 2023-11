Los corridos de Peso Pluma a 'El Nini'

Ciudad de México.- Néstor Isidro Pérez Salas, "El Nini", quien cuidó al clan de "Los Chapitos" durante 14 años, es protagonista de algunos narcocorridos de Peso Pluma, quien, según "El Mini Lic", es su amigo.

Néstor Isidro Pérez Salas, alias”El Nini”, “El 19”, “El 09” o “El Chicken Little”

Lugar de nacimiento: Baja California

Edad: 30 años

Comandante del brazo armado “Los Ninis”, grupo de jóvenes encargado de la seguridad y “particularmente violento” de “Los Chapitos”.



EL CULIACANAZO

“El Nini”, “El General” (por cómo da órdenes, a gritos y erguido) o “El 19” puede presumir en su ficha que neutralizó al Ejército y la Guardia Nacional en aquel día que el Gobierno federal quiere olvidar: el del culiacanazo.

En octubre de 2019, una vez que las Fuerzas Armadas detuvieron a Ovidio Guzmán, el jefe de escoltas declaró una guerra que puso en jaque a soldados y guardias nacionales, y hasta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó abortar la operación.

En enero de este año, el jefe de sicarios cobró cara la caída de Ovidio, cuando lo capturaron en la comunidad de Jesús María: ese día murieron 10 integrantes de las Fuerzas Armadas y un Coronel que iba en apoyo con sus tropas.

¿AMIGO DE PESO PLUMA?

De acuerdo con una entrevista que le hizo la periodista Anabel Hernández a Dámaso López, “El Mini Lic”, el cantante Peso Pluma y “El Nini” tienen una amistad.

“Va, le toca, tienen comunicación, favores, como cualquier favor. Ya sea como que ‘préstame un auto’, ‘golpea a aquel'”, dijo.

EL CORRIDO DEL ESCAPE

“La People”, una canción de Peso Pluma, habla sobre el escape de “El Nini” el pasado siete enero, dos días después de la captura de Ovidio Guzmán, por la puerta de atrás de sus oficinas en Culiacán.

En un audio difundido en redes, el narcotraficante agradece a sus compañeros por evitar su detención.

La people anda activa allá en Culiacán /Quisieron apresar al joven que comanda la capital/ No se lo pudieron llevar / Los verdes andaban bien bravos de más / Me tuve que salir por atrás, es una de las estrofas.

El diecinueve se les volvió a pelar / Viajen todos contentos por el general/ Tiernera en las botitas de oro, una scar / Bien fresco, así nomás / Valen más que no me vuelvan a buscar / Qué me van a encontrar / La bandera de aquí sigue siendo Guzmán/ Lo vuelvo a recalcar, indica otra parte de la canción.

'EL BELICÓN'

En canciones, Peso Pluma lo describe como un líder de sicarios despiadado y fuertemente armado. En el corrido “El Belicón”, lo presumen como el principal protagonista del “culiacanazo”. “Soy el belicón. El que no se mueve sin traer un convoy, el que de la cabina navega el control, 2019, claro les quedó que aquí mando yo”, canta Peso Pluma. “Carros deportivos en mi colección Minimis, Bazucas y Kalashnikov (armas). Todos mis muchachos están al tanto”.

'EL RÁPIDO'

“Órdenes del señor Archivaldo, las cumple al cien y no andan preguntando (…) Con cuerno de disco y nueve en la piernera. Carácter calmado, es malo enojado y el que lo torea amanece encobijado”, relata Peso Pluma en “El Rápido”.

“Le dicen Nini, trae a su plebada y anda bien armada. Es serio y decente, da piso al corriente, se activa su gente y él va para enfrente”.

En el mismo corrido se elogia que a “El Nini” lo protegía Oscar Noé Medina González, “El Panu”, identificado por la DEA como socio de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante “El Chapo” y líder de la facción del Cártel de Sinaloa “Los Chapitos”.

SU EJÉRCITO

En cinco años, “El Nini” pasó de sólo cuidarle la espalda a Iván Archivaldo, “El Chapito”, a ser el encargado de la seguridad de todo el clan en Culiacán y sus alrededores, refieren fuentes militares.

El hombre se encargó de integrar un ejército de 2 mil sicarios (“Los Ninis”), a quienes dio fusiles Barret calibre 50, ametralladoras, camiones y vehículos blindados, equipos tácticos y hasta granadas.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por información que diera con su ubicación. Está acusado de conspiración para tráfico de cocaína y metanfetamina, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y represalias contra testigos. Asimismo, de participar en una empresa criminal, conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y lavado de dinero. Incluso, es acusado de ser responsable de experimentar la pureza del fentanilo en una persona. “En algunos casos, los traficantes de cárteles bajo el mando de “Los Chapitos” han probado la pureza de su fentanilo probándolo en otras personas. Por ejemplo, en 2022 o alrededor de esa fecha, Pérez Salas y Figueroa Benítez experimentaron con una mujer inyectándole repetidamente dosis de fentanilo hasta que murió”, refiere una acusación.

DETENIDO EN CALZONES

Néstor Isidro Pérez Sala, “El Nini”, fue capturado en una azotea en la Calle Villa Choix, entre Villa Culiacán y Villa Palos, a las 13:27 horas en Culiacán.

De acuerdo con un video, se encontraba en calzones.

El operativo federal implicó uso de dos aeronaves y vehículos artillados. “El Nini” fue trasladado a la Fiscalía de Delincuencia Organizada en la CDMX.