Localizan tanques enterrados con huachicol

Ciudad de México— Tras un cateo a un domicilio en Veracruz, autoridades federales aseguraron dos tanques cisterna que estaban enterrados y en cuyo interior había aproximadamente 48 mil litros de combustible.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que en la acción fueron decomisados además diversos cubitanques, vehículos tipo semirremolque y camionetas tipo pick up para el traslado del huachicol.

Los aseguramientos se realizaron en el municipio de Pánuco, el pasado 8 de marzo, en una acción interinstitucional.

En un primer domicilio se encontró un tanque cisterna enterrado con aproximadamente 29 mil litros de hidrocarburo, así como 15 cubitanques vacíos con capacidad de mil litros cada uno, un semirremolque y tres camionetas tipo Pick Up.

En una segunda vivienda, los federales ubicaron un tanque cisterna enterrado, mismo que en su interior contenía aproximadamente 19 mil litros de hidrocarburo.

El combustible, informó la Marina, fue trasegado en autotanques de Pemex y concentrado a la Terminal Marítima de la empresa en Ciudad Madero, Tamaulipas, para su análisis químico.

"Se presume que estos hechos están ligados a la extracción clandestina de combustible de los ductos de Pemex", anotó la dependencia en un comunicado.

Durante el aseguramiento, la Armada no reportó personas detenidas.