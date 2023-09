‘Lo que viví en el Rébsamen no se lo deseo a nadie’

Catorce minutos después de la una de la tarde, la tierra se sacudió potentemente aquel 19 de septiembre del 2017. La potencia del movimiento telúrico alcanzó al centro y sur del país. Para muchos era volver a sentir el horror del sismo sucedido el mismo día, pero de 1985; para generaciones más jóvenes fue la primera vez que experimentaban una tragedia de tal magnitud.

Ruinas de edificios que colapsaron, caos, pánico, desesperación. Líneas telefónicas saturadas, incertidumbre. La preocupación iba en escalada tras los reportes que se viralizaban en las redes sociales: un edificio caído, luego otros; videos de la sacudida en torres altas de la capital del país. Gritos, llanto y clamor por ayuda era lo que llenaba cada esquina de la ciudad de los palacios. Según reportes perdieron la vida 369 personas.

El epicentro noticioso de aquella tragedia, en la que murieron 26 personas, entre ellas 19 menores, fue el tristemente célebre colegio Rébsamen, que se ubicaba en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Desde ahí, llegaban los primeros reportes de que dicha escuela privada que impartía clases desde el nivel preescolar a secundaria había colapsado por completo.

Niños y niñas bajo escombros. La sola idea estremeció al país rápidamente. La intervención oportuna de los cuerpos de rescate era crucial. La esperanza de rescatar a las niñas y niños, así como al personal de la institución educativa, la cual ya eran ruinas. Los equipos de rescate llegaron y con ellos personal y estudiantes del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Entre el grupo de estudiantes que llegaron a apoyar en las labores de rescate se encontraba Abril Silva Rodríguez, egresada de medicina y quien estudiaba la especialidad en audiología, otoneurología y foniatría en el INR.

Silva Rodríguez es oriunda de la Ciudad de México y reside hoy en Ciudad Juárez, donde es una de las más destacadas especialistas de la frontera y quien comparte su testimonio de lo vivido aquel trágico 19 de septiembre de 2017.

Entre el horror y solidaridad

La solidaridad es un valor común entre los mexicanos cuando hay que enfrentar los estragos de una desgracia. Muchas personas lo vivieron en la tragedia del 19 de septiembre de 1985 y en ocasiones más recientes. Sin embargo, no es muy común en la vida diaria.

Haber estado en el epicentro de la tragedia, como lo fue el Rébsamen, ¿cambió tu sentido de la solidaridad?

Creo que para quienes estudiamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, la solidaridad es algo común. La premisa fundamental de nuestra formación ahí es que vamos a ayudar. Pero nunca estás preparado para experimentar en primera fila una tragedia como la del Rébsamen. Por lo que es un sí rotundo: haber estado esos días en el Rébsamen cambió brutalmente mi sentido de la solidaridad.

¿Qué me puedes decir del dolor que sentiste mientras estabas en la zona cero de la tragedia?

El dolor propio no se siente igual que el ajeno. El dolor ajeno es una ráfaga de golpes que te sientan en segundos: no sientes su intensidad hasta que estás ahí de frente a él. Se siente horrible y no hay otra palabra para describirlo. Horrible quizás es la palabra más fea. Ese dolor tan horrible hacía que se te apachurrara el corazón completito.

¿Recuerdas algún caso en particular de ese día?

Recuerdo bien que había una mamá policía que llegó al Rébsamen muy apurada y preguntaba por el paradero de su hija. Iba en uniforme de policía y, obviamente, estaba muy preocupada por encontrar a su hija con bien, como los otros papás y mamás cuyos hijos estudiaban ahí. Impulsada por su instinto maternal, su tenacidad y su fuerza física, ella buscó, buscó y buscó hasta que logró encontrarla.

Al encontrarla, escuché un llanto horrible y lleno de dolor: logró encontrar a su hija, pero había sido demasiado tarde, había perdido la vida en el desplome de la que había sido su escuela. Nunca había estado tan cerca del dolor. Era horrible estar frente a ella y no poder hacer nada. No había consuelo para ella, sólo el dolor de tener a su hija entre sus brazos sin vida.

La doctora Abril Silva pausa por unos momentos porque se le quiebra la voz al recordar y continúa.

Eso que le pasó a esa mamá y que lo vi de cerca, no se lo deseo a absolutamente nadie. La impotencia es espantosa, te llena de sentimientos varios, entre ellos coraje por no poder hacer nada, porque no estuvo en tus manos.

Toda esa experiencia no se la deseo a nadie, fue mala. Llegaban los otros rescatistas y la veían desconsolada, conocían a las dos. La impotencia es horrible, no hay palabra que yo puede usar que no sea horrible. Es una experiencia espantosa.

El teléfono descompuesto

El tiempo transcurría particularmente lento durante el día y la noche llegó lentamente. Cuando toda luz natural despareció fue reemplazada por la temida oscuridad. Abril Silva, sus compañeros del INR, vecinos, rescatistas y medios de comunicación se comenzaron a preocupar por la falta de luz para continuar las labores de rescate.

¿Cómo le hicieron para conseguir energía eléctrica en medio del caos?

Como el edificio del Rébsamen había colapsado, no había luz. En toda la ciudad se repetía la situación: faltaba luz en muchos lugares. Antes, cuando decía que cambió mi sentido de la solidaridad, no sólo fue por toda la gente externa al Rébsamen que llegó para ayudar, sino por los vecinos del mismo colegio. Ellos dieron una gran lección que muchas personas vivimos y muchísimas más lo vieron por las redes sociales o la televisión.

Se organizaron rápidamente y juntaron extensiones eléctricas. Muchas. Cada uno ponía las que tenía disponibles en casa. Otros ponían focos y sockets para los focos. Conectaron la primera extensión en algún enchufe de una casa que sí tenía luz, y comenzaron a conectar extensión con extensión, como si fueran eslabones de una cadena interminable de extensiones, que vencieron la distancia y la oscuridad para que los equipos de rescate continuaran buscando bajo los escombros a niñas y niñas sobrevivientes. Fue un increíble mano con mano.

Me imagino que les hacían falta muchos insumos médicos, agua, alimentos, entra otras cosas para rescatistas y rescatados. ¿Lograron obtener algo de eso?

Éste es otro gran ejemplo de cómo cambió mi sentido de la solidaridad; también aprendí que el caos todo lo destruye, incluso la comunicación.

Así como en el caso de la falta de energía eléctrica, la comunicación entre vecinos funcionó perfecto, cuando solicitamos insumos médicos, la comunicación fue totalmente transformada por el caos que imperaba. Porque tengo que hacerlo, tengo que resaltar que todo era caos y lograr que hubiera orden para llevar luz eléctrica o para lograr el silencio no era fácil.

Entonces, comenzamos a pedir antibióticos para poder estar en condiciones de ayudar a las y los heridos. Y pedimos de varios nombres, los cuales suenan raros para la gente ajena a la medicina, y uno de ellos en particular se fue transformando de boca en boca hasta que al final, la palabra que llegó era ¡cebollas! Sí. Lo que era el nombre de un antibiótico al inicio de la mano-cadena, llegó a su destino como la necesidad de tener muchas cebollas. Así, la mano-cadena para solicitar insumos médicos se convirtió en un teléfono descompuesto.

Pasaron las horas y para nuestra sorpresa llegó la ayuda. Pero no eran cajas de antibióticos sino una persona empujando un carrito de supermercado lleno de cebollas blancas. Muchas cebollas que mirábamos con estupor. En medio del caos estábamos bien confundidos y las cebollas nos confundieron más.

La colecta y la impotencia

Doctora Abril Silva, dejando a un lado el episodio de las cebollas, ¿cómo reunieron los insumos médicos que se necesitaban?

Llegó tanta gente externa a la comunidad cercana al Rébsamen con tantas ganas de ayudar, que los vecinos (de nueva cuenta) pusieron el ejemplo y comenzaron a hacer donativos para que se pudieran comprar glucómetros, medidores de presión arterial, oxímetros, entre otros. Se juntó mucho dinero gracias a los donativos que se hacían desde los 10 hasta los 500 pesos y poder solventar las necesidades médicas.

Hoy lo puedo contar de una manera que parece que todo estaba organizado. Repito, era un caos, pero se lograban acuerdos para poder cubrir necesidades; en medio de tanto caos se lograba algo de orden, paradójicamente. Como ejemplo puedo contar que, cuando ya no había más que hacer en los escombros, cuando el silencio era aterrador porque no se escuchaba a nadie bajo los escombros, nos daban la indicación de continuar entrando a los escombros a buscar sobrevivientes. Entrábamos de 10 en 10 cada hora, a pesar de que ya todo estaba solventado, no había nada en qué ayudar.

Esperábamos entre la esperanza y la impotencia. Nos quedábamos esperando a que alguien fuera rescatado, que estuviera bien y llegaba la decepción. Se respiraba tristeza, dolor, decepción y desconsuelo.

Puedo decir que todas y todos los médicos, así como las personas que estuvimos ahí nos sentíamos fatal, horrible, mal porque eran niños y niñas que llegaron ilusionados ese día a su escuela a ver a sus amiguitos y no regresaron a sus casas; porque eran maestras que salieron con la ilusión de mejorar la vida de sus alumnitos y alumnitas y ya no volvieron a sus casas. Porque eran personas que, al final del día, tenían que regresar a sus casas y ya no regresaron. Podía haber sido tu mamá, tu prima, tu hermana, tu tío, tu hijo… y ya no volvieron. ¡No sabes qué tristeza y dolor!

Hoy es un buen día para escuchar

No se debe olvidar que el mismo día del temblor del 19 de septiembre del 2017, hubo un megasimulacro de sismo.

Doctora Abril, ¿sirven los simulacros?

Es una pregunta muy complicada. A pesar de tener más de tres décadas de esfuerzos para que exista una cultura de la protección civil, se ha avanzado, pero no lo suficiente. Las instituciones tienen protocolos de evacuación que se ponen a prueba con los simulacros, pero la mayoría de las veces la gente no los toma en serio.

El mismo día, antes del sismo hubo un simulacro que comprueba lo que cuento: durante el simulacro en el Instituto Nacional de Rehabilitación, yo observé a muchas personas que no hicieron caso de la alerta y mucho menos del protocolo para evacuar; simplemente no se movieron. ¿Y sabes por qué? Para no perder su lugar en el turno que tenían para la consulta médica.

Otra situación que me impactó fue cuando vi a un señor en silla de ruedas y, durante el simulacro, nadie se acercó a ayudarle y acabaron tirándolo. Como sociedad nos falta mucha empatía. A pesar de los sismos de 1985 y 2017, los simulacros no se toman en serio por mucha gente. Tristemente los más vulnerables en un simulacro y durante un sismo son los adultos mayores y las personas con discapacidad. Me preocupan las personas con discapacidad auditiva, puesto que es una de las menos atendidas por la escasa política pública que existe en todos sentidos.

Es por ello por lo que, desde hace unos meses, inicié con la plataforma social “Hoy es buen día para escuchar” para impulsar política pública en favor de la niñez y de la salud auditiva. Ya logré que se diera un paso importante, con la ayuda de El Diario de Juárez, en febrero pasado cuando elevé la voz para que se presentara la iniciativa para la obligatoriedad del tamiz auditivo neonatal en el estado de Chihuahua, la cual fue presentada por la diputada local Georgina Zapata y turnada a la comisión de salud.

El pasado 18 de septiembre, el Congreso del Estado en Pleno votó el dictamen de la Comisión de Salud por unanimidad, el cual ha sido enviado al Congreso de la Unión y que adiciona al artículo 61, la fracción VII; a la Ley General de Salud, para quedar redactado en los siguientes términos: La aplicación del tamiz auditivo neonatal, para la detección temprana de algún padecimiento auditivo, se realizará antes del alta hospitalaria. Ahora está en manos de los y las diputadas federales por Chihuahua que se materialice en beneficio de niños y niñas, esto para prevenir lesiones auditivas o sordera a temprana edad.

Y vamos a continuar impulsando política pública a favor de personas, niños y niñas con discapacidad auditiva, así como prevención y cultura de inclusión en la protección civil con la participación activa de las y los juarenses que se quieran sumar.