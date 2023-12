Lo que debes saber de la vacuna contra Covid en farmacias

Ciudad de México.- La vacuna contra Covid-19 de Pfizer ya comenzó a venderse en farmacias del País. Checa los detalles.

✅Farmacias del Ahorro

✅Farmacias Benavides

✅Farmacias San Pablo (disponible en sus 77 de sus sucursales ubicadas en el Valle de México, Morelos, Querétaro y Puebla)

✅Farmacias Guadalajara (disponibles hasta el viernes 22 de diciembre)

LOS PRECIOS OSCILAN ENTRE

848 pesos y 999 pesos

Se trata de la vacuna Comirnaty, adaptada contra múltiples sublinajes de Omicron XBB, que ataca las cepas del virus que circulan en la mayor parte del mundo, incluyendo México.

Sólo se aplicará en consultorios y no hay entrega en domicilios.

Cuenta con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para personas mayores de 16 años.

Tiene autorización para uso de emergencia de la FDA para personas de seis meses a 15 años.

Previene la enfermedad grave, la hospitalización o la muerte por Covid-19 en quienes completan el esquema primario (dos dosis).

Se deben esperar ocho semanas entre la primera y la segunda dosis.

Entre las reacciones está dolor en la zona de la inyección, dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular, náuseas o fiebre.

Ruy López Ridaura, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió que la cobertura de aplicación de la vacuna contra Covid-19 a la fecha es de 18 por ciento, lo cual es muy baja respecto a la meta contemplada.

“En cuanto a Covid, tenemos que la aplicación ha llegado hasta 3.8 millones de dosis aplicadas. Esto sí es una cobertura menor, tenemos cerca de 18 por ciento de la meta contemplada, y por eso es importante hacer el llamado a las personas, que tenemos vacuna disponible prácticamente en todos los centros de salud”, dijo.

"La (vacuna) que está dando el Gobierno no es de última generación y no conviene ponérsela. La Abdala no tiene reconocimiento en las instituciones internacionales".

María Guadalupe, de 71 años

"Vine (a la farmacia) por seguridad de mí y de mi familia. Tengo 69 años y tengo seguro, pero ir es una pérdida de tiempo".

Francisco

"Estamos trabajando a contrarreloj con nuestros distribuidores para que esté disponible en los centros de vacunación, con los médicos vacunadores y también en las cadenas de farmacias durante los próximos días de diciembre".

Directiva de Pfizer

"No podemos impedir que se introduzcan vacunas para el Covid o para la influenza o para cualquier otra enfermedad; el que quiera comprar estos medicamentos en las farmacias, que lo pueda hacer, sólo que ahora el Estado garantiza estas vacunas. Y el que quiera comprarlas, pues las puede comprar, está en libertad, porque no quiera depender del Estado, porque le caiga mal el Presidente, o porque tenga dinero, o piense que son de más calidad".

AMLO

Edición e Información: REFORMA Nacional

Síguenos en @reformanacional