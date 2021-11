Llueven críticas a Córdova y revira por dinero para vacunas

Ciudad de México.- La comparecencia de Lorenzo Córdova en el pleno de la Cámara de Diputados se convirtió en un ajuste de cuentas de Morena y PT contra el Presidente del INE, por no bajarse el sueldo y al acusarlo de operar contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin ahondar en la explicación del presupuesto del 2022.

Traidor, bravucón, lengua floja, faccioso, violador de la Constitución, racista, farsante, obsesivo demencial, son algunas de las expresiones que se han dado contra el Presidente del INE en su comparecencia.

Pese a los insultos que ha recibido, Córdova Vianello también le ha propinado a los morenistas algunos raspones, como dar a conocer que ese partido solo ha regresado 150 millones de pesos del gasto ordinario que Mario Delgado prometió que se regresaría para la compra de vacunas contra Covid-19.

Morena entregó en marzo un escrito al INE en el que se comprometía a entregar mensualmente parte de su financiamiento hasta sumar 800 millones al cerrar el año.

A pregunta del coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, el presidente del INE explicó cómo se realizan las devoluciones a la Tesorería de la Federación, cuando un partido lo solicita y que, hasta la fecha, esa cantidad es la que ha regresado Morena.

El legislador también cuestionó qué partidos devolvieron prerrogativas en 2017, como un acto para ayudar a las labores de reconstrucción por los sismos de ese año, porque Morena también ofreció que regresaría el financiamiento público.

"Morena este año recibió entre financiamiento de campaña y ordinario, 2 mil 244 millones, con los cuales se devolvieron 150 millones", detalló.

Córdova señaló que en 2017 se diseñó un mecanismo para que no hubiera la recepción de la totalidad de los recursos de los partidos políticos, que consiste en notificarle al Instituto Nacional Electoral que no requieren determinada cantidad, antes de recibir las ministraciones mensuales.

Destacó que PRI y el PAN solicitaron que no se entregaran sus recursos.

"Morena tiene un financiamiento para este año, cito de nuevo a memoria, de alrededor de mil 700 millones de pesos. Hasta este momento, Morena ha solicito la retención solamente de 150 millones de pesos, eso es lo que nos ha instruido para este año que se retenga.

"El Partido del Trabajo también hizo una solicitud de una retención de una cantidad para una administración, solicitó si mal no recuerdo, la mitad de la administración de un mes", precisó.

Ante ello, Álvarez Máynez acusó que en Morena "se robaron" millones de pesos, por no haber regresado el dinero, como prometió el dirigente nacional, Mario Delgado.

"Miren, se robaron mil millones de pesos, esa es la respuesta que está dando Lorenzo Córdova. Prometieron el 50 por ciento de 2 mil 250 millones de pesos. El 50 por ciento son mil 125 millones de pesos, bandidos, rateros, sinvergüenzas, y de esos mil 125 millones de pesos solo regresaron 150, mentirosos. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Traidores, mentirosos y rateros", reclamó el dirigente de MC a los legisladores de Morena.

Dijo que ese dinero se lo robaron a los mexicanos, para la compra de vacunas.

"Se han cansado de mentir, se han cansado de traicionar al pueblo y se han cansado de robar. Esa es la verdad. Nosotros tenemos la congruencia de que sí renunciamos en el 2017 al 100 por ciento de nuestras prerrogativas, tenemos la certificación de que actuamos.

"Debería de darles vergüenza haber hecho campaña prometiendo regresar un dinero que se quedaron. Debería de darles vergüenza hablar de despilfarro, cuando se robaron mil millones de pesos en esta campaña, que deberían ser utilizados para vacunar niñas y para vacunar niños. No tienen autoridad moral, no tienen los elementos para hacer los señalamientos. Saquen los cheques, porque son los que le deben al pueblo de México, ladrones, sinvergüenzas", sostuvo el emecista desde la tribuna.

La comparecencia inició con gritos de "traidores" a los consejeros electorales y reclamos de que se bajen el sueldo.

A nombre de Morena, el diputado Juan Ramiro Robledo señaló que los excesos del INE han agraviado a todos los mexicanos que apoyan al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Creemos que ustedes se han excedido en varias cosas. De por sí muchas atribuciones todavía las han llevado más allá. Aquí se han puntualizado.

"En Morena, en todo el país que respalda al gobierno del Presidente, nos sentimos agraviados por ustedes. Creemos que nos han ofendido varias, muchas veces. Nos ha parecido que se han comportado, antes que garantes de la democracia, algunos de ustedes, la mayoría de ustedes, como militantes políticos. Parecería que traen una credencial de registro debajo del saco. Eso es lo que nos ha parecido", dijo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Advirtió que era un exceso el monto de más de 18 mil millones de pesos de presupuesto para el 2022 y que con el gasto corriente que tienen en salarios, son los funcionarios más altamente pagados de este país, que ni siquiera se comparan con los de la Suprema Corte.

"Tienen ustedes, con exceso, dinero suficiente para organizar todas las atribuciones que la Constitución y la ley les entrega", mencionó.

El petista Gerardo Fernández Noroña recurrió a un tono más fuerte, al reclamar que en el INE se creen un poder por encima de los Poderes de la República.

"Se consideran el máximo poder conservador, si Lucas Alamán viviera pensaría que serían sus nietos porque han convertido al INE en un poder o pretenden por encima del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial.

"Yo le reclamo su actitud facciosa en contra de esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación, le reclamo su pugnacidad contra el compañero presidente de la República que oficialmente se le reconocieron el 53 por ciento de los votos, pero que hubo muchos más", expresó.

Agregó que el INE quiso imponer reglas para los diputados de reelección y se erigieron como máximo tribunal inquisitorio, violentando los derechos, al recordar la cancelación de candidaturas de Morena.

"Solo les faltaba cantar que un violador no será gobernador, pero un violador de derechos humanos y garantías constitucionales es presidente del órgano electoral", dijo.

Fernández Noroña puso la grabación de hace años en que Córdova se burló de un dirigente indígena, por su forma de hablar.

"Son las expresiones de este hombre que debería renunciar por esa actitud racista, clasista, majadera, infame, inaceptable para un funcionario de la República. Es de una desvergüenza inaudita", espetó el petista.

Benjamín Robles, del PT, reiteró el cuestionamiento de los sueldos. "¿Por qué las y los consejeros se niegan a percibir un sueldo menor que el presidente de la República? Explíquenos, ¿cómo es que percibir un sueldo menor del presidente compromete la autonomía de una institución?"

En su momento, Lorenzo Córdoba afirmó que en el INE jamás se ha ganado más que el presidente de la República, hasta que "se decidió unilateralmente la reducción de los sueldos".

Dijo que el asunto está bajo un litigio constitucional en la Suprema Corte y argumentó que hay controversia porque se han afectado derechos de los servidores públicos.

"Los derechos laborales son una gran conquista de la Revolución Mexicana, son una gran conquista de la izquierda de nuestro país y, por lo tanto, hay ahí un tema de constitucionalidad, de conflicto de constitucionalidad. El asunto está en la Corte", explicó.

También dijo que no hay una sola decisión en el Instituto Nacional Electoral, una sola, que se tome de manera unilateral o unipersonal.

"El Consejo General del INE es el órgano mayor de decisión, el órgano superior de decisión, así lo establece el artículo 41 constitucional, y todas las decisiones que se toman, incluida la solicitud presupuestal, que entiendo era motivo de la comparecencia

"El presupuesto y cualquier otra decisión se toman por mayoría de consejeras y consejeros. Y creo que es muy importante recordarlo, porque hay muchas ocasiones en la que los intentos de descalificación personalizan y eso, desde aquí, implica una falta de respeto a un órgano colegiado. Condeno cualquier intento de personalización y, por ende, de invisibilización de mis compañeras y compañeros, consejeras y consejeros que conjuntamente tomamos las decisiones", respondió.

Los diputados de Morena Hamblet García y Oscar Cantón Zetina reiteraron el cuestionamiento sobre los sueldos, así como la petista Lilia Aguilar.

García inició su intervención con la petición de que leyera el significado de "traidor".

"Eres un traidor a la democracia", dijo al argumentar que el Consejero Presidente del INE no ha respetado la Constitución.

También le reclamó que haya querido imponer sólo la aplicación electrónica para recolectar las firmas para apoyar la revocación de mandato.

Córdova Vianello pidió también que se leyera una frase del escritor Eduardo Galeano.

"A veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él. Coartada de todos los errores, explicación de todas las desgracias, los hinchas tendrían que inventarlo si él no existiera. Cuando más lo odian, más lo necesitan", leyó la secretaria de la Mesa Directiva sobre la frase de Galiano.

"Es normal que las decisiones del árbitro sean cuestionadas, es sano y positivo", expresó Córdova.

Aclaró que la aplicación del INE es la misma que se usó en Morena para resolver problemas con su patrón de militantes.

Ante la insistencia de responder sobre su salario, Córdova dijo que los legisladores no han entendido su respuesta.

"Una cosa es que no hayan entendido, vamos a esperar a la Corte, en la ley se autorizó que los consejeros ganáramos más que lo que dice el artículo 127 (de la Constitución). A veces conviene leer, lo digo con respeto, la que me merece esta Soberanía.

"Son representantes de la diversidad y la pluralidad, el pueblo no es uno, es diverso y plural, a veces tendría que revisar el régimen transitorio, así lo autorizaron, no sigamos la discusión, no vamos a llegar a ningún lado, quien lo resuelve, así lo vamos a esperar, lo que diga la Corte", respondió Córdova.

Otro momento de tensión fue la intervención de Cantón Zetina, quien se negó a saludar al Presidente del INE.

"¿No saluda tampoco usted?", se oyó decir a Córdova a Cantón Zetina.

"No me toques, igualado", respondió el diputado tabasqueño.

¿Por qué no contestas la inmoralidad de tu sueldo? ¿por qué no te lo bajas? ¿Por qué odias a López Obrador?, cuestionó el diputado de Morena al presidente del INE.

Luego, se dieron un abrazo, al concluir el legislador su intervención.