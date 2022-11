Llevo 40 años entrenando: Ebrard

Ciudad de México.- El canciller Marcelo Ebrard aseguró que lleva 40 años desempeñando distintas tareas en la Administración Pública que lo han preparado para dirigir al país.

De gira en Tijuana, Baja California, el canciller fue cuestionado por medios locales si ante la batalla al interior de Morena por la candidatura presidencial de 2024 está listo para ser Presidente de la República.

PUBLICIDAD

"Pues llevo 40 años entrenando. Mira, mi primer trabajo fue un sismo en México, tú dirás; fue la reconstrucción después del sismo, ese fue mi primer trabajo, y ahora gracias al apoyo que me invitó el señor presidente López Obrador pues he estado practicando mi profesión que tiene que ver con la diplomacia y la defensa de los intereses de México en Estados Unidos y en el mundo", indicó.

En esta ciudad fronteriza, Ebrard participó en la inauguración de la Oficina de Pasaportes en el Aeropuerto Internacional de Tijuana y en un evento en el Centro de Enseñanza e Investigación Superior. En los dos actos estuvo acompañado por la gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila.

"Son 40 años (de experiencia) pasando por la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública, yo fui jefe de la Policía, ya fui secretario de Desarrollo Social, ya fui jefe de Gobierno, yo entré con 44 puntos, salí con 64 en la elección, entonces pues me he estado preparando toda la vida.

"Soy modesto, no quiere decir que ya sé todo, pero no me atrevería yo a hablar sobre el país si no hubiera yo pasado todo ese trayecto", señaló.