Llevar carga al AIFA duplicaría costos a agentes

Ciudad de México.- Eliminar las operaciones de carga del AICM haría más eficiente su aduana, pero trasladar las operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) como lo pretende el Gobierno, sería complicado y duplicaría el costo de operar para los agentes aduanales.

Para Felipe González, consejero de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), la complicación sería para el personal de las agencias aduanales, ya que no existen las vías necesarias para que los trabajadores puedan trasladarse por transporte público.

"¿Cómo hacen (agencias aduanales) llegar a su personal ahí?", cuestionó.

Además, las agencias aduanales asumirán un costo doble, pues tendrán que poner dos células de personal y estructura para atender cualquiera de los dos puntos, resaltó González.

Reconoció que la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) ya está saturada.

"La aduana no es mala, la infraestructura es la que ya no está acorde a las necesidades de hoy, ya no tiene esa capacidad, está rebasada. No es un tema de eficiencia", afirmó.

Recordó que fue inaugurada en 1976 y actualmente tiene más almacenes que le quitaron funcionalidad a la vialidad y hay tantos camiones que quedan atorados a lo largo del día.

Luis Ernesto Rodríguez, presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), coincidió en que la aduana del AICM tiene muchos años saturada y no tiene hacia dónde crecer.

"Hay que tener en cuenta que es la aduana aérea más importante del país, y que logísticamente atiende a toda la zona metropolitana, esto retrasa los tiempos de despacho y resta competitividad a las empresas", aseveró.

Dijo que los transportistas demoran entre cuatro y cinco horas para ingresar a ella.