Llevan a debate confesión de AMLO y marcha

Ciudad de México.- La oposición en el Senado atacó los flancos de la corrupción en el seno de la familia presidencial, la confesión de que el presidente Andrés Manuel López Obrador había dado línea al ministro Arturo Zaldívar y las descalificaciones a los ciudadanos que se congregaron el domingo en el Zócalo.

"Gracias a investigaciones periodísticas, hoy sabemos que Pemex les dio dos contratos a los primos de los López Beltrán, dos contratos multimillonarios. Sabemos que del dinero de los mexicanos les dieron 190 millones de pesos a los primos de los hijos del presidente", acusó en tribuna la panista Kenia López Rabadán.

De hecho, la vicecoordinadora anunció que la bancada presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República "porque estos 190 millones de pesos dados a los primos de los López Beltrán, por supuesto que configuran delitos".

Por Morena, el senador Reyes Flores Hurtado observó que los panistas se "rasgaban las vestiduras" y, en realidad, sólo pretendían olvidarse del pasado.

"Tenemos la responsabilidad de seguir recordando todos los excesos que se cometieron y que llevaron al pueblo a votar por una transformación que vamos a lograr con justicia social", reviró.

El senador Gustavo Madero, jefe del Grupo Plural, tachó de "autócrata" al presidente por haber descalificado a los ciudadanos que se concentraron en el Zócalo el domingo pasado.

"Hay que decirlo: el presidente de la República es un autócrata. Es la más exacerbada expresión de un hombre insaciable de poder que quiere concentrar en una sola voz, en una sola persona, todo el poder, debilitar a las instituciones y denigrar a la oposición", sostuvo.

El morenista Higinio Martínez dijo que si se había llenado el Zócalo es porque esa concentración afloró "en un país donde existe la democracia. No se podría insultar, no se podría agredir al presidente de la República, como hoy se hace, si no supieran los opositores, que tienen absoluta libertad para insultar y difamar".

Su correligionario Cristóbal Arias afirmó que la concentración resultó "un acto de campaña que fue aprovechada con una pseudobandera en favor de la democracia. Fue un acto de campaña, fue un mitin político".

Por el Grupo Plural, Germán Martínez dijo que no debía pasar desapercibida la confesión del presidente de que le daba instrucciones al ministro Arturo Zaldívar.

"La verdad es que esta confesión de parte que releva la prueba es una confesión de que no cree en la división de Poderes. Y la verdad, deja muy mal parado al ministro Zaldívar en su presidencia. Arturo Zaldívar no se comportó como ministro de la Corte: Arturo Zaldívar se comportó como paje de la Corte de Palacio Nacional", protestó.

El perredista Antonio García Conejo subió a tribuna a "pedir perdón" por haber apoyado a López Obrador tiempo atrás.