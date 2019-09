Lleva Burillo proceso sin ayuda consular

Ciudad de México— Javier Burillo Azcárraga, señalado por el homicidio involuntario de su hijo de 11 años durante un paseo en el mar este fin de semana en Estados Unidos, lleva el proceso sin ayuda consular.

De acuerdo con fuentes del Consulado de México en San Francisco, el empresario mexicano no ha solicitado hasta ahora el apoyo consular.

Medios locales relataron que la tarde del domingo 15, pasadas las 18:00 horas, cuando Burillo Azcárraga retornaba de San Francisco, California, su embarcación fue impactada a un costado por una ola de la que Burillo aparentemente no se percató, lo que provocó que sus hijos, de 27 y 11 años, cayeran al agua.

Una vez que Burillo rescató a su hijo mayor, Miguel, ambos intentaron auxiliar al menor, al que recuperaron inconsciente.

Al regresar al muelle del Club de Yates Corinthian, los servicios de emergencias declararon muerto al menor.

Al aplicársele el examen de alcoholemia, Javier registró niveles por encima del límite permitido, por lo que fue arrestado momentáneamente acusado de homicidio involuntario.

Una horas después quedó libre tras pagar una fianza de un millón de dólares.

Establecido en el código penal de California, el homicidio involuntario es también conocido como homicidio no intencional y dependiendo de las circunstancias, las autoridades locales pueden decidir si existen circunstancias agravantes -como el consumo de alcohol- para determinar el proceso.