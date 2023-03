Llegó Norma Piña y se desató ola a favor de delincuentes: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que, tras la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desató una ola de fallos a favor de delincuentes.

En conferencia, acusó que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) -también presidido por la Ministra Piña- está de adorno porque no hay señalamientos en contra de ningún juez o magistrado.

PUBLICIDAD

"Antes había un poco más de atención, de vigilancia. Ahora que llegó la nueva ministra, declara, en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes", acusó.

López Obrador aseveró que durante el mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Corte y el CJF había más vigilancia a los jueces.

"Antes, cuando estaba el ministro Arturo Zaldívar había un poco más de vigilancia sobre los jueces, se le respetaba su autonomía pero vigilaban, del Consejo de la Judicatura que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados como de ministros".

El jefe del Ejecutivo dijo que el que un juez ordenara cancelar la orden de aprehensión girada en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas muestra la decadencia del Poder Judicial.

"La decadencia del Poder Judicial que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción, es un Poder Judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político de nuestro país, entonces por eso esos amparos constantes".

Este martes, por violaciones al debido proceso, un juez federal instruyó cancelar la orden de aprehensión girada en contra del exgobernador panista de Tamaulipas, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de 42.1 millones de pesos en la venta de un departamento en Santa Fe.

El tabasqueño respaldó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), que impugnará la determinación del juez Faustino Gutiérrez Pérez.

"Sí ( apoyaría) , si hay presunción de corrupción hay que presentar denuncias, sino todo el poder judicial, porque no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad", dijo López Obrador.

En lo que es su primera aparición en video desde que dejó el cargo, García Cabeza de Vaca celebró ayer la determinación del juez, y aseguró que fue víctima de persecución política.

"Hoy les doy a conocer la resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije: Fui inculpado, hace casi dos años, por delitos que no cometí. Que soy inocente de lo que se me acusó y que, hoy, la justicia me vuelve a dar la razón", señaló.

"No se me persiguió por violentar la ley, no. Esta burda persecución política fue por defender el Pacto Federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades federativas y un trato fiscal justo".

El panista vive en Dallas desde que concluyó su gestión, el pasado el 30 de septiembre.