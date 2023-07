Llegan refuerzos a La Ruana tras crimen contra Hipólito Mora

Michoacán.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán envió refuerzos y fortaleció los operativos de disuasión en La Ruana, en el Municipio de Buenavista, donde ayer fue asesinado el fundador de las autodefensas en la entidad, Hipólito Mora

"Nos encontramos en la comunidad de Felipe Carrillo Puerto (La Ruana) manteniendo presencia en la región y realizando patrullajes desde temprano, patrullajes interinstitucionales en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional", informó en un video el titular de la SSP, José Alfredo Ortega Reyes.

"Mantenemos presencia en toda la comunidad a través de estos patrullajes y fortaleciendo con ellos la seguridad, a lo largo de estos recorridos, de estos patrullajes se observa que la población continúa realizando sus actividades de manera normal", agregó.

En el operativo también fueron desplegados diversos puestos de inspección vehicular y recorridos de vigilancia por las calles y brechas catalogadas como puntos rojos de este territorio.

Ayer, tras la emboscada al exlíder de las autodefensas, su hermano Guadalupe Mora acusó la ausencia de las autoridades en La Ruana, lo que habría posibilitado el asesinato del limonero de 67 años, que desde 2013 era víctima de extorsiones por parte del crimen organizado.

"Aquí tenemos en el pueblo una cancha municipal donde estaban acuartelados los de la Guardia Nacional, Guardia Civil, Ejército... ¿Y no se te hace muy raro que se hayan salido el día hoy (ayer)?", cuestionó.

"Desde temprano se salieron. Como a las ocho de la mañana vi a tres camionetas con gente armada en el pueblo, y le hablé a mi hermano", dijo.

"Le dije: 'Aquí andan éstos para que tengan cuidado', me dijo: 'Ah ok, gracias', y me vine a la casa, me subí dos pisos, vivo como a 50 o 60 metros de la cancha donde están los militares, me subí a la azotea y no estaban, no había nadie, ni una patrulla, y en todo el pueblo no estaban", dijo a Reforma.

Para Guadalupe Mora, las autoridades están vinculadas con Los Viagras, a quienes responsabilizó de asesinar a su hermano.

"Fue intencional que se salieron (las autoridades) para que lo mataran, aquí en el pueblo toda La Ruana sabemos que estos militares, los que están aquí, están bien metidos con ellos, con los que mataron a mi hermano, con Los Viagras, por eso se salieron, dieron chance que lo mataran", reclamó.

La balacera, dijo, duró más de media hora y ninguna autoridad llegó.