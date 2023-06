Llegan enfrentados a Consejo-Morena

Ciudad de México.- Con el reclamo de que gobernadores revivieron prácticas priistas al implementar la cargada a favor de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, los morenistas llegan hoy enfrentados al Consejo Nacional de su partido.

Ayer se reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador, mandatarios estatales morenistas y los aspirantes presidenciales firmaron un acuerdo de piso parejo la noche del lunes pasado, en su reunión en un restaurante cerca de Palacio Nacional.

El acuerdo consideraba evitar la cargada en favor de algún candidato, así como las reglas que se deberán seguir en la contienda interna por la candidatura presidencial y la distribución de cargos para los perdedores.

Varios morenistas destacados lamentaron ayer el incumplimiento del pacto.

El canciller Marcelo Ebrard, una de las “corcholatas”, mostró su extrañeza ante las “cargadas oficiales” y advirtió que son expresiones de otros tiempos.

“Pues aprovechen sus últimos tuits de cargadas oficiales porque ya el lunes ya no se puede. Muy mal ¿no? Los viejos tiempos, pero la gente es la que cuenta y también se acordó que no haya ese tipo de participación muy antigua”, dijo tras inaugurar la exposición “Dinos en Los Pinos”.

El gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha, confirmó el acuerdo firmado el pasado lunes.

“Leí que no sé cuántos gobernadores estaban con Claudia (Sheinbaum). Pues si aprobamos mañana (hoy) un documento que no sólo lo firmó el presidente, sino las cuatro ‘corcholatas’ y lo firmamos todos los gobernadores.

“Ahí dice que no podemos hacer, en lo personal, pronunciamientos, mucho menos agruparnos y decir: ‘Aquí hay un bloque de gobernadores que apoya a tal o cual’”, afirmó Rocha, en la visita de Ricardo Monreal a Culiacán.

Al respecto, Monreal –otro de los aspirantes morenistas– insistió que las reglas de piso parejo ya habían sido firmadas desde el lunes pasado, y confió en que una vez aprobados los lineamientos deberá haber, ahora sí, campañas sin derroches.

“Sí, viene muy fuerte lo que aprobamos. Viene muy estricto eso en el documento, que ahora depende del Consejo que se apruebe”, dijo sobre el acuerdo que también establece que sólo se hará una encuesta.

Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que ya no hay cargada ni tapados ni dedazos y que será el pueblo el que decida quién será el candidato de Morena en el 2024.

“Ya no es como antes, que era el dedazo, y que no podían hablar. Decía don Fidel Velázquez: ‘el que se mueve no sale en la foto’, y ahí estaban todos, engarrotados”, sostuvo.

Sin embargo, todavía ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, fue arropado en Puebla por el gobernador Salomón Céspedes y por el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, en actos masivos.

La jefa de Gobierno de la CDMX, quien no tuvo actividades públicas, agradeció los mensajes de apoyo, que recibió de siete gobernadores el viernes, pero les pidió esperar al Consejo Nacional.