Llegan a jugar beisbol, pero antes, peregrinan

Ciudad de México.- Tan pronto como Isidro Piña bajó del taxi, se dirigió hacia la mujer que vendía veladoras en la banqueta. Preguntó cuánto costaban –25 pesos mexicanos cada una, o 1.50 dólares– y sacó su billetera. Quería tres: una para él y una para cada uno de los amigos que lo habían acompañado a la que oficialmente se llama Basílica de Santa María de Guadalupe. Cuando avanzaban por la nave principal, Piña dijo al grupo: "se me pone la piel chinita cuando estoy aquí", describiendo la sensación de piel de gallina. PUBLICIDAD De cierta manera, Piña, Mario Morales y Daniel Núñez se mezclaron con la multitud. Vestían ropa sencilla –jeans, camisetas y zapatillas– y se arrodillaron junto a cientos de feligreses. Pero eran un poco más grandes que la mayoría. Los tres son beisbolistas profesionales de los Olmecas de Tabasco, equipo de la Liga Mexicana de Beisbol, que había llegado a la capital para jugar contra los Diablos Rojos del México. ‘Como ir a visitar a tu mamá’ En lugar de pasar el rato en el hotel del equipo o ir de compras la mañana anterior a un reciente juego por la noche, siguieron una tradición no oficial entre los jugadores profesionales de beisbol en este país predominantemente católico: una peregrinación a uno de los sitios religiosos más visitados del mundo, aproximadamente 20 millones de personas vienen anualmente, hogar de la figura conocida como la ‘Reina de México’ y ‘Emperatriz de América’. Después de Brasil, ningún país tiene más católicos que México. La colorida iconografía de la Virgen María de Guadalupe es omnipresente en todo el país: en las paradas de taxis, hospitales, parques, restaurantes, hogares e incluso en la billetera de las personas. El 12 de diciembre, que conmemora cuando los católicos creen que María, la madre de Jesús, se apareció a un hombre indígena llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin en 1531, es considerada casi una fiesta nacional. Los mexicanos de todos los estratos y ocupaciones, incluso los jugadores profesionales de beisbol, tratan de visitar el santuario con la mayor frecuencia posible. Entonces, cada vez que un equipo de la Liga Mexicana está en la ciudad para jugar contra los Diablos Rojos, hacen un viaje por su cuenta. Cuando los Bravos de León estuvieron en Ciudad de México hace un mes, un grupo conformado por el dueño del equipo, su familia, el gerente general y ocho jugadores fueron la mañana previa a un partido. Una semana después, los Olmecas hicieron lo mismo. “Aquí en México es totalmente la Virgen de Guadalupe”, dijo Piña, de 34 años, y después agregó: “es como ir a visitar a tu mamá”. Entienden la importancia El esfuerzo reciente de los Olmecas fue encabezado por Piña, un receptor veterano en un equipo que tuvo el tercer mejor récord de la liga este año y comenzó su postemporada el martes. Piña visitó la basílica por primera vez cuando tenía 18 años en 2007, su primer año con los Sultanes de Monterrey, luego de que sus compañeros mayores organizaran la salida. Ha regresado casi todos los años desde entonces, y en 2010, mientras su esposa estaba embarazada de su primera hija y él rezaba para que todo saliera bien, hizo la promesa en la basílica de que siempre que estuviera en Ciudad de México la visitaría. “Cuando entro aquí, siento una paz y una tranquilidad, como que me hace soltar todo”, dijo. “Por eso me gusta venir”. A lo largo de los años, Piña ha traído compañeros de equipo de otros países, incluidos jugadores de República Dominicana y Estados Unidos. Pero la mayoría de los que vienen son mexicanos porque, dijo, ellos también crecieron entendiendo la importancia religiosa y cultural de la Virgen de Guadalupe. Entonces, semanas antes de que los Olmecas volaran a Ciudad de México para la serie de tres juegos con los Diablos Rojos, Piña estaba reclutando compañeros de equipo para la visita a la basílica. Planearon que el grupo fuera más grande de lo que terminó siendo, pero un jugador fue cambiado a otro equipo y otro estaba enfermo. Morales y Núñez, ambos mexicanos, dijeron que sí al instante. “Mi primera vez fue con mi familia cuando tenía unos 10 años”, dijo Morales, de 29 años, un lanzador nacido en California, que notó cómo su fe y devoción a la Virgen le fueron transmitidas por su madre, quien es de un lugar cerca de Guadalajara. “Fue algo muy bonito y siempre he tenido esa idea de regresar”. Núñez, de 20 años, lanzador de Yucatán, en el sureste de México, visitó por primera vez los dominios de la Virgen de Guadalupe con su madre cuando tenía 12 años, mientras formaba parte de un entrenamiento de la selección nacional en Ciudad de México, pero nunca entró a la iglesia principal. Entonces, cuando Núñez la recorrió recientemente, sus ojos permanecieron muy abiertos. Después de que los tres jugadores admiraron la imagen original de la Señora de Guadalupe colgada sobre el altar y tomaron fotos con sus celulares, Núñez notó el significado para él. "Es una sensación indescriptible", dijo. "Quiero traer a mi familia el próximo año". La religión tiene un papel más amplio en la cultura deportiva de América Latina. Varios equipos de la Liga Mexicana tienen altarcitos en sus estadios. Los Diablos Rojos tienen un nicho en la pared que lleva de los vestidores al dugout, el cual está tapizado de imágenes de la Virgen de Guadalupe, estatuillas de santos, cruces y veladoras.