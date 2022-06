Llega Ebrard a EU para participar en Cumbre de las Américas

Los Angeles.- El canciller Marcelo Ebrard llegó a Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas en sustitución del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió no asistir debido a que Estados Unidos no invitó a todos los países del continente.

A su llegada, el canciller afirmó que la relación con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, es buena; descartó una eventual "contracumbre" encabezada por Argentina; y pidió que los apoyos estadounidenses a Centroamérica se hagan de manera directa, como ha planteado México.

"La relación con el presidente Biden es buena, yo diría muy buena, y tiene una invitación el presidente (López Obrador) para ir a Washington en Julio, entonces una cosa es... no podemos estar de acuerdo en todo, pero la relación bilateral está muy bien, va a seguir siendo muy buena", expresó.

"México está siendo consistente con su política exterior, siempre hemos defendido la no intervención, el respeto a todos los países, la no exclusión, yo creo que toda América y el Caribe piensan similar".

-Se habló de una contracumbre (debido a la no invitación de varios países) ¿Es factible?

"No, no es un evento que vaya ocurrir que yo sepa, y probablemente se derivó de una cena que querían organizar los argentinos, pero hasta ahora no la tenemos confirmada. Pero desde luego que una contracumbre no la veo aquí", respondió.

-¿Habrá algún pronunciamiento en contra del bloqueo a Cuba?

"Bueno, voy a hablar en la plenaria, el día viernes. Respecto al bloqueo a Cuba este año se votó en la ONU y todos los países que venimos ahora a la cumbre, salvo 3, votaron en contra del bloqueo".

-¿Buscará sumar a voces a favor de una reforma migratoria?

"Sí nos gustaría mucho, es una de las prioridades que tenemos, respetando el ánimo interno de Estados Unidos, pero nos importa mucho eso y está pendiente en el congreso de resolverse".

Ebrard adelantó que México presentará el tema de la movilidad social en el continente, ya que está creciendo "muy poquito" en términos demográficos (0.1 por ciento el año pasado), por lo que va requerir alrededor de un millón de trabajadores al año.

Sobre las inversiones anunciadas por Estados Unidos para hacer frente a la migración desde Centroamérica, Ebrard dijo que México lo ve muy positivo, pero señaló que ojalá se hagan transferencias directas a la población.

"Lo vemos muy positivo, la cosa es lo que nosotros planteamos, que ojalá pudiera haber una inversión de transferencias sociales directas lo más pronto posible. Por la situación que hay, la pandemia nos pegó muy fuerte, a ellos también, y la gente necesita opciones en lo inmediato, quiero decir en el corto plazo", mencionó.

"Pero empezar a hablar de movilidad laboral, es muy importante".

El secretario de Relaciones Exteriores confirmó que en el marco de la Cumbre de las Américas participará en una reunión trilateral de América del Norte y sostendrá una reunión con la comunidad México-americana para iniciar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Los Angeles.

Confía en regreso a categoría 1 de aviación.

En otro tema, Ebrard confío en que, a partir de la siguiente visita técnica, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos regrese a México la categoría 1 de aviación.

"Va bien, se nos aplazó la última visita técnica por el Covid, aquí tenemos una especie de quinta ola, México va más atrás en eso, qué bueno, iban a venir 5 y 3 se enfermaron, entonces la tenemos programada a partir de mediados de junio, yo esperaría que a partir de esa visita técnica ya terminemos y ojalá ya nos regresen la categoría", añadió.