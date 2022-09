Llega Blinken a México; abordarán alertas de viaje de EU

Ciudad de México.- Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, encabeza hoy a la delegación de su país que participará en el Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) con México.

El canciller Marcelo Ebrard anticipó que se incluirá en la agenda de conversaciones el tema de las alertas unilaterales de viaje que emite Estados Unidos sobre la seguridad en México, las cuales ha impugnado el Gobierno federal.

PUBLICIDAD

Las disputas energéticas entre ambos países no serán abordadas porque ya son parte de un procedimiento en curso en manos de la Secretaria de Energía y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR).

"No tendría sentido reunirnos con el secretario de Estado para hablar algo que ya están hablando las áreas correspondientes", dijo Ebrard el pasado 6 de septiembre.

"Lo que nosotros tenemos que hablar es cuál es la visión de los próximos 20 años de Norteamérica, no podemos seguir pensando sólo en lo de mañana, lo de ahorita, lo urgente, ¿y lo demás?".

Este lunes se tiene programada la llegada de Blinken a la Ciudad de México para iniciar la reunión de alto nivel en la sede de la Cancillería, y a las 15:30 horas se tiene contemplado un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los temas oficiales de discusión incluirían la producción de semiconductores, ya que esa industria se concentra en Asia; electromovilidad y producción de baterías para autos eléctricos y fabricación de equipos médicos.

En días pasados, el Gobierno de Estados Unidos confirmó que Blinken abordará con el mandatario el tráfico de drogas, en particular del fentanilo, y la política migratoria.

Por su parte, López Obrador confirmó el sábado -en una gira en Jalisco- que tiene interés en hablar del T-MEC por ser un tema que le importa mucho.

-¿(Hablará) de la seguridad, el tráfico de drogas?, se le preguntó.

"Sí, pero también hay otros temas importantes, el Tratado (comercial), el Tratado nos importa mucho, el Tratado, y el tema migratorio, que se apoye y no se maltrate a nuestros paisanos migrantes", respondió.

Visión de futuro

Durante el Diálogo Económico, el Gobierno de México impulsará con el secretario de Estado un diálogo con visión de futuro para la región de Norteamérica que no se estanque en coyunturas como las disputas energéticas entre ambos países.

Blinken y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, encabezarán una reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel México-Estados Unidos, que se relanzó en septiembre de 2021 después de una pausa de cuatro años.

La visita del funcionario estadounidense fue anunciada el mes pasado en vísperas del inicio de las consultas entre funcionarios de ambos países, por las presuntas violaciones de México al T-MEC derivadas de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Pese a que la reunión no gira en torno al T-MEC, no se descartan, otros temas polémicos no agendados como los brotes de violencia y las incontenibles olas migrantes.

Aunado a ello, el propio Ebrard adelantó que comentará a Binken el rechazo del Gobierno de México a las alertas de viaje que ha emitido Estados Unidos por la inseguridad en estados como Zacatecas, Colima, Guerrero y Michoacán.

También se abordará la transición tecnológica en México de la red 4G a 5G, y revisarán los avances en las inversiones realizadas por ambos países para fortalecer las cadenas de suministro transfronterizas.

El canciller además aprovechará el encuentro para afinar con Blinken la agenda de la siguiente Cumbre de Líderes de América del Norte, que se celebrará en diciembre en la capital del país.

Para México, son prioridad los temas de control de armas, movilidad laboral, entrega masiva de visas de trabajo a jornaleros, modernización de infraestructura fronteriza y aumento de la inversión en el sureste y Centroamérica.