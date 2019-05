Llaman a reactivar evaluaciones docentes

Ciudad de México— Mexicanos Primero exigió a autoridades federales el regreso de la evaluación docente y que sea el método para el ascenso e ingreso de los maestros.

En entrevista, David Calderón, presidente de la organización, hizo un llamado para que la Secretaria de Educación Pública emita los lineamientos y el calendario para los procesos de evaluación.

"Justamente nosotros queremos llamar la atención sobre esta situación que es muy delicada. En primer lugar, porque es una responsabilidad legal que estableció el segundo transitorio.

"El mensaje es muy directamente a la SEP y específicamente a la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente", dijo.

Apuntó que, si bien con la nueva reforma educativa --publicada el 16 de mayo-- se suspendieron las evaluaciones, es responsabilidad de la coordinación proveer las medidas necesarias para dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente.

"El reclamo que hay que hacer, porque es lo que están viviendo los maestros, es la incertidumbre de que había fechas, había un calendario, y todo eso se paró", sostuvo.

"Todavía ni tenemos la ley que va a regular la carrera de los maestros", añadió.

Calderón recordó que el periodo de transición para las leyes secundarias es de 180 días, en el cual, dijo, no puede existir incertidumbre para los profesores.

"Haces una suspensión temporal, pero no dices cuándo se reanudan, entonces los estados de la República ya gastaron en contratar o tener disponibles las sedes.

"Los profesores hicieron sus expectativas de estudio, traslado, a veces, a las sedes, ya habían previsto viajes y todo eso salió volando y todavía no les das nuevas fechas", indicó.

"Nosotros hacemos este llamado muy vigoroso a que den certeza. Los profesores adquirieron derechos al inscribirse en una convocatoria oficial y entonces no los puedes dejar ahí a ver en el tiempo de cuándo se hace".

El presidente de Mexicanos Primero criticó que se priorice la atención de grupos sindicales.

"¿Suspender las evaluaciones tenía que ver con su estrategia de diálogo con la dirigencias sindicales? No lo sabemos, pero parece que querían presumir que cuando se encontraran con ellos en ese momento no tenían evaluación. No sé exactamente qué querían lograr", manifestó.

"Lo que sí lograron es mantener en zozobra a literalmente decenas de miles de maestros y a las autoridades educativas de las 32 entidades".

Mexicanos Primero pidió además no entregar plazas automáticas a normalistas y priorizar la educación de calidad.