Llamados a abuchear son falsos y una 'burda guerra sucia': Morena

Ciudad de México— La presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, consideró como falso y una burda “guerra sucia” el documento que dio a conocer el PRI, en el cual se llama a los morenistas a abuchear a los mandatarios de oposición en los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó El Universal.

En entrevista telefónica, Polevnsky expresó que esa “guerra sucia” podría haber sido organizada por el PAN, porque “los priistas que tienen tanta experiencia y le saben a todo, ¿serán tan tontos para poner algo tan burdo?”.

Recordó que el sábado el Presidente viajó a Sonora a respaldar a la gobernadora Claudia Pavlovich, para los subsidios de verano las tarifas eléctricas, porque ella lo solicitó.

“Es absurdo, falso, nosotros somos el partido y no nos metemos en nada del gobierno, no organizamos y no tenemos nada que ver con los eventos. Usan nuestro logo para pegarnos”, aseveró.

Señaló que esa esa no es la mentalidad, ni la visión, del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha reiterado en varias ocaciones que es un mandatario que gobierna para todos.

“Se la ha pasado insistiendo a los compañeros que está gobernando para todos, porque esa es su obligación, no somos oposición a nivel nacional, pero sí en muchos estados, y una cosa es el partido y otra el Gobierno, que quede claro eso”.