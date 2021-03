Llamada con Biden no frenará reforma eléctrica

Tomada de internet Alfredo Moreno / Agencia Reforma

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se dará marcha atrás a la reforma eléctrica por la llamada que sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, porque él es respetuoso de la soberanía de México.

"Los adversarios corruptos, que estaban dedicados a robar y que no quieren dejar de robar, piensan que la reforma eléctrica, que es para fortalecer a la CFE, que no cueste más la luz y que no nos estén saqueando como sucedía, piensan que se va a dar marcha atrás por la llamada con el presidente de Estados Unidos, no es así, porque el Presidente de Estados Unidos es respetuoso de nuestra soberanía", aseguró.

El mandatario federal afirmó que, así como lo fue el republicano Donald Trump, el presidente Joe Biden es respetuoso y no ve a México como el patio trasero de Estados Unidos.

"El presidente Biden es respetuoso de nuestra soberanía, lo fue el presidente Trump y lo es el Presidente Biden, hablamos hace como dos meses, la primera vez que hablamos por teléfono, ya nos habíamos encontrado pero ocho años antes, pero hablé de Valladolid y me dio mucho gusto, porque mencionó que ellos no ven a México como el patio trasero de Estados Unidos.

"Entonces le agradecí por tener esa concepción, porque México es libre, independente y soberano, nosotros no nos metemos con asuntos de los ciudadanos de Estados Unidos", comentó en conferencia matutina.

López Obrador dijo que también espera que el presidente de Estados Unidos dé respuesta sobre la venta de vacunas a México.

"Vamos a hablar de varios temas, desde luego de las vacunas, pero queremos recibir respuesta a una petición que ya hicimos, y si lo considera el presidente Biden nos puede dar respuesta en la conversación, en la plática, de las vacunas. Sí, y a lo mejor hay una respuesta, si él considera que debe de tratarse el tema porque no queremos imponer agenda, tenemos que ser respetuosos, pero sí es un tema que nos importa mucho", señaló.

"Hoy mismo (informaré) porque en el caso de EU parece que va haber medios, los primero minutos, nosotros dependiendo del acuerdo que se tenga con ellos para no abusar, lo que ellos informen, informamos nosotros", agregó.

López Obrador señaló que, de acuerdo con la agenda general, hablará con Joe Biden sobre temas como migración, seguridad, cambio climático y el tratado comercial para fortalecer la relación de cooperación y buena vecindad con Estados Unidos.