Llama Zelensky a México a seguir defendiendo orden mundial

Ciudad de México.- El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó a México a seguir defendiendo los principios y las convenciones en las que se basa el orden y la estabilidad mundial, y pidió ayuda para agilizar la concreción de su propuesta de celebrar en América Latina una cumbre especial en la que la región muestre su unidad y su posición frente a principios como la paz, la integridad territorial y el respeto a los pueblos.

Les pido, por favor, que continúen defendiendo principios y convenciones en los que se basa el orden internacional y la estabilidad global. A los bandidos y agresores hay que llamarlos bandidos y agresores, cada uno que transforma la vida humana en un blanco, debe recibir condenas merecidas en cualquier continente y en cualquier país", urgió.

En un videomensaje dirigido a diputados mexicanos en el Salón Verde de San Lázaro, el mandatario de la nación invadida por Rusia dijo que, si bien la paz es la aspiración de millones de personas, Ucrania no puede renunciar dejar de resistir la agresión rusa, porque hacerlo implicaría perder la vida.

Zelensky, quien fue recibido de pie por legisladores como Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva, Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano y el diputado Salomón Chertorivski, indicó que a lo largo de un año de invasión soldados rusos han fusilado a ciudadanos que buscaban salvarse de las hostilidades, crearon cámaras de tortura en cada ciudad que han logrado ocupar, tomaron como rehenes a aldeas enteras y atacaron con misiles estaciones ferroviarias en donde personas esperaban el tren de evacuación.

Informó que los soldados rusos han destruido 256 iglesias en atentados como el del 8 de abril del año pasado en el que perdieron la vida 61 personas y 121 resultaron heridas, además de miles de edificios y casas privadas destruidas y al menos 470 niños fallecidos en ataques.

"¿Será que Ucrania puede no resistir la agresión rusa? No, porque entonces vamos a perder la vida y no se trata de algo abstracto, llegaron a nuestra tierra los que no valoran la vida humana", advirtió.

Zelensky agradeció a México su defensa del orden internacional y el voto que emitió en febrero pasado en la Asamblea General de la ONU avalando el llamado a Rusia a terminar con la hostilidad en su país y demandar el retiro de sus tropas.

"Es muy importante el voto para defender los principios y objetivos de la Carta de la ONU y, por ende, para defender la integridad territorial de Ucrania y de todas las naciones del mundo", dijo.

Recordó en la cumbre del G20, en Indonesia, presentó lo que llamó "la fórmula ucraniana de la paz", que es la expresión de la experiencia que su país ha ganado al luchar por una solución diplomática.

El mandatario ucraniano llamó a todos los países a unirse en este esfuerzo global e invitó a México a escoger el punto que le permite mostrar su liderazgo.

Recordó también que Ucrania propuso a la comunidad de América Latina organizar una cumbre especial para mostrar su unidad y su posición ante principios globales. Confió en que con la ayuda de México, este ejercicio podría concretarse con más rapidez.

"Ucrania ya propuso a la comunidad de América Latina organizar una cumple especial y mostrar su unidad y posición en defensa de los principios globales importantes: la integridad territorial, la paz y respeto entre los pueblos, la soberanía de las naciones. Creo que con la ayuda de México, eso podría ser mucho más rápido", afirmó.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva, el panista Santiago Creel, reconoció al mandatario ucraniano por la defensa de su patria y la dignidad de su pueblo.

"A lo largo de 14 meses de agresión que ha tenido su país, usted los ha encabezado y ha dado al mundo entero un ejemplo de patriotismo y determinación", expresó.

Reiteró que la posición oficial del Estado mexicano es en contra a la invasión rusa, porque México no puede, bajo ninguna circunstancia, aceptar que otro país sea víctima de este tipo de agresiones, ya que eso es contrario a la Constitución, la cual establece que la política exterior de México debe sujetarse a la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y a la solución pacífica de las controversias.

"Le quiero reiterar, presidente Zelensky, la posición oficial del Estado mexicano, que ha sido claramente expresada por nuestras autoridades, y particularmente por nuestro representante permanente en la organización de Naciones Unidas, en el sentido de manifestar nuestra más enérgica condena a la invasión rusa sobre Ucrania y demandar el cese de operaciones militares por parte de la Federación rusa en territorio de Ucrania", dijo.

En su turno, el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski calificó al mandatario ucraniano como un ejemplo mundial de coraje, de valor personas y de compromiso con su pueblo.

"El presidente Zelensky pudo haber abandonado su país desde los primeros días de la invasión, pero optó por quedarse, por valentía, por estrategia político-militar, pero sobre todo -y esto es lo más admirable- porque era una exigencia", indicó.

El emecista dijo que en el caso de Ucrania la paz tiene sentido sólo si se entiende que hay un agresor y un agredido. El primero, señaló, es la Federación Rusa y el segundo la República de Ucrania.

"Estamos ante una de las agresiones y violaciones al derecho internacional más monstruosas en los últimos tiempos", aseguró.

Chertorivski llamó a no permitir que triunfe la autocracia y el imperialismo ruso y a construir una agenda decisiva que vaya desde ayuda humanitaria hasta un plan de participación de Gobierno y empresas mexicanas en la reconstrucción de Ucrania.

Advirtió que para ello, el Gobierno federal debe dejar atrás su ambigüedad y aseguró que equiparar al agresor con el agredido es uno de los fracasos morales de la diplomacia mexicana y de gran parte de América Latina.

El videomensaje de Zelensky se llevó a cabo en medio de la inconformidad del vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien afirmó que ningún Grupo de Amistad puede invitar de manera unilateral a un jefe de Estado.

"Creo que no nos estamos comportando como mayoría y no digo que los atropellemos, no digo que seamos autoritarios, pero digo que hay que poner un alto a este comportamiento irresponsable. Traer a Zelensky por la puerta trasera es irresponsable", dijo.

La Jucopo también emitió un comunicado en el que indicó que los discursos vertidos en ese evento eran a título personal y no correspondían a un mensaje del Congreso mexicano.