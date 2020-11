Llama PRD a impedir que gane Durazo en Sonora

Ciudad de México— El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, convocó a organizaciones sociales y otros partidos políticos a impedir que gane Alfonso Durazo la Gubernatura de Sonora.

"Si logramos caminar juntos, partidos políticos y sociedad civil, podremos derrotar a Morena y así no permitir que Alfonso Durazo llegue a la Gubernatura de Sonora", dijo en conferencia de prensa en la entidad.

"Claro que son vulnerables y derrotables, le vamos a ganar a Morena juntos en el Estado de Sonora y Durazo no va a ser el próximo Gobernador", afirmó Zambrano.

Argumentó que no puede llegar a gobernar la entidad alguien que no tiene ningún mérito ni medalla que ofrecer, pues en su paso por la titularidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no tuvo ningún

resultado satisfactorio en materia de seguridad.

Acompañado del presidente estatal de la entidad, Joel Francisco Ramírez; de la secretaria de Asuntos Electorales y Política de Alianzas, Elizabeth Pérez, y de Carlos Navarro y Juan José Lam, dirigentes perredistas locales, Zambrano Grijalva advirtió que el PRD en el Estado no puede permitir que se le entregue la Gubernatura y la mayoría a Morena.

"Durazo sólo estaba de adorno: los que mandaban eran otros, tanto el propio Presidente como los militares acortados en la Guardia Nacional y las secretarías respectivas", aseguró el dirigente perredista en conferencia de prensa en esa entidad.