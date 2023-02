Llama Monreal a zacatecanos a luchar por Palacio Nacional

Zacatecas.- Desde Zacatecas, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, aseguró que está cerca de llegar a la Presidencia de la República y que encabezará una "lucha" desde su Estado a Palacio Nacional.

En la capital del estado, Monreal informó a sus paisanos que ha decidido competir por suceder a Andrés Manuel López Obrador, cuando sean los tiempos legales.

Rememoró cuando dejó el PRI y ganó la gubernatura del Estado, venciendo al partido hegemónico.

"No nos creían, nos decían que éramos ilusos, que nunca íbamos a derrotar al poder y que éramos ingenuos y soñadores; en las urnas los derrotamos, derrotamos al poder, derrotamos a los partidos hegemónicos que se negaron a abrir las puertas para la democracia.

"Hoy 25 años después, me enorgullece, me emociona volverlos a encontrar, aquí estamos, con la misma energía, con el mismo ánimo, las mismas ganas de cambiar y de transformar a nuestra nación.

"Solo que ahora vamos a la lucha de Zacatecas al Palacio Nacional", manifestó Monreal en un mitin organizado por el partido Morena en la entidad.

El mitin tuvo lugar como parte del compromiso de la dirigencia del partido a abrir los espacios para todos los aspirantes a la candidatura presidencial, a fin de generar condiciones de equidad entre las llamadas "corcholatas".

Para empezar, Monreal regresó a la tierra que gobernó y que ahora lo hace su hermano, David Monreal.

En su discurso, el senador resaltó sus raíces en ese Estado, donde creció en una familia numerosa y dedicada a actividades agropecuarias.

"Es la primera vez en la historia de Zacatecas que estamos muy cerca de lograr la Presidencia de la República.

"Somos los primeros zacatecanos en luchar a lo grande, porque ahora uno de abajo puede llegar a la grande, uno de ustedes puede llegar a conquistar el más alto nivel del país", dijo Monreal, entre gritos de "sí se puede" y "Presidente".

Aseguró que iniciará en Zacatecas y caminará por todo el país, como el movimiento social que lo llevó a la gubernatura en 1998.

"Todos ustedes me acompañaron y nos volveremos a encontrar en esta plaza repleta de zacatecanos de buena fe".

Aseguró que logrará la candidatura presidencial, porque se pueden cumplir los sueños.

Retomó el llamado que ha hecho en la promoción de su candidatura, de que con él habrá reconciliación en el país y seguridad, en una crítica velada a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Queremos democracia, queremos un mejor país, queremos reconciliación, queremos tranquilidad, recuperar nuestra seguridad.

"Queremos recuperar nuestro desarrollo, queremos vivir en paz, aquí y en el país, por eso vamos a luchar, codo con codo, brazo con brazo", manifestó entre aplausos de los asistentes.

Agregó que hay que luchar por la seguridad de los jóvenes, por su futuro.

"No hay que tener temor, no hay que tener miedo, en Zacatecas ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar", expresó como parte del lema que ha llevado en sus diversos mítines.

También dijo que es el más preparado para asumir el cargo de presidente, en comparación de los otros aspirantes de Morena.

"En mi tierra me he preparado para llegar hasta donde estoy, me he preparado para cumplir con México.

"De los aspirantes, a los que respeto, soy el más preparado, el que tiene más experiencia, el que viene desde abajo y sabe del sufrimiento de todos ustedes".

Pidió el apoyo de los asistentes, para que logre la candidatura, mensaje que dirigió tanto a morenistas como a los que no lo son.

"Quiero que ustedes, cada uno, hasta lo que no son de Morena y son de otros partidos políticos o de la sociedad civil, hagamos un esfuerzo de unidad, tienen que ayudarme, dependo de ustedes, defendamos nuestro proyecto", sostuvo.

Aseguró que en Zacatecas lograrán la unidad y llamó a defender el proyecto.